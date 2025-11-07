Strýc bodnul chlapečka do hlavy: Mrazivá slova sousedů o útočníkovi! Policie ho dopadla
Ve Spišské Nové Vsi se ve čtvrtek stala tragická událost – malého chlapečka (2) údajně bodl do hlavy nožem jeho agresivní příbuzný. Sousedé jsou v šoku a na povrch vyplouvají znepokojující podrobnosti o útočníkovi. Muže policie dopadla během několika hodin.
Útok, který se stal v ranních hodinách 6. listopadu, znepokojil všechny sousedy ze slovenského města Spišská Nová Ves. Mladík (22) bodl chlapečka dvakrát přímo do hlavy a z místa činu utekl!
Policie agresora vypárala v ten samý den večer. „Vyšetřovatel Krajského ředitelství Policejního sboru v Košicích zahájil trestní stíhání pro obzvláště závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu,“ napsali policisté v oznámení.
Jedná o strýce oběti. Sousedi ho popisují jako duševně nemocného. „Byl takový pochybný, už vůbec neměl rozum,“ řekl jeden z nich, uvedl server tvnoviny.
Dítě je ve vážném stavu v nemocnici. První rána zasáhla jeho obličej a druhá oblast s vlasy.
„Rodiče jsou starostliví, o dítě se vzorně starají, chodí s ním na preventivní prohlídky i očkování,“ vypověděla místní komunitní pracovnice. Myslí si, že rodina nebyla nikdy problémová, informoval web Nový Čas.
Motiv útoku je zatím neznámý, ale je možné, že v případu hrály roli drogy.
