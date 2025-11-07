Strýc bodnul chlapečka do hlavy: Mrazivá slova sousedů o útočníkovi! Policie ho dopadla

Policie dopadla muže, který bodl chlapečka do hlavy.
Autor: nkc, sgr - 
7. listopadu 2025
15:07

Ve Spišské Nové Vsi se ve čtvrtek stala tragická událost – malého chlapečka (2) údajně bodl do hlavy nožem jeho agresivní příbuzný. Sousedé jsou v šoku a na povrch vyplouvají znepokojující podrobnosti o útočníkovi. Muže policie dopadla během několika hodin.

Útok, který se stal v ranních hodinách 6. listopadu, znepokojil všechny sousedy ze slovenského města Spišská Nová Ves. Mladík (22) bodl chlapečka dvakrát přímo do hlavy a z místa činu utekl!

Policie agresora vypárala v ten samý den večer. „Vyšetřovatel Krajského ředitelství Policejního sboru v Košicích zahájil trestní stíhání pro obzvláště závažný zločin vraždy ve stádiu pokusu,“  napsali policisté v oznámení.

Video  Policie dopadla muže, který bodl chlapečka do hlavy.  - Facebook/Polícia SR - Košický kraj
Video se připravuje ...

Jedná o strýce oběti. Sousedi ho popisují jako duševně nemocného. „Byl takový pochybný, už vůbec neměl rozum,“ řekl jeden z nich, uvedl server tvnoviny.

Dítě je ve vážném stavu v nemocnici. První rána zasáhla jeho obličej a druhá oblast s vlasy.

„Rodiče jsou starostliví, o dítě se vzorně starají, chodí s ním na preventivní prohlídky i očkování,“ vypověděla místní komunitní pracovnice. Myslí si, že rodina nebyla nikdy problémová, informoval web Nový Čas.

Motiv útoku je zatím neznámý, ale je možné, že v případu hrály roli drogy. 

 

Témata:
dítěútokpátránínásilínůžbodnutíhlavachlapečekstrýcSlovenskopolicieKošiceSpišská Nová VesNový Čas
Uživatel_5670035 ( 7. listopadu 2025 16:25 )

Je mi to jasný

