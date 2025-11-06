Policisté pátrají po nebezpečném pachateli: Dítě bodl do hlavy!
Ve Spišské Nové Vsi se odehrála strašlivá událost. Agresivní muž (22) měl údajně bodnout malé dítě nožem do hlavy. Z místa činu utekl. Zraněné dítě převezli záchranáři do nemocnice v Košicích.
Obyvatelé slovenského města Spišská Nová Ves čelili 6. října ráno neuvěřitelně agresivnímu jednání. Mladý muž (22) měl údajně malé dítě bodnout do hlavy nožem. Nejspíše mezi nimi byl příbuzenský vztah.
Agresor z místa utekl a místní obyvatele přepadl strach. „Bojíme se, aby se někomu jinému nestalo něco podobného. Je to hrozné, malé dítě, poranil ho nožem do hlavy. To je dost,“ řekl člen občanské hlídky Jozef Šándor, uvedla TV JOJ.
Policie od strašlivého útoku pátrá po pachateli. Prohledala ulice, lesy a chatovou oblast. Do pátrací akce zapojila i psovody. Místní vypověděli, že podle nich muž nebyl stabilní a mohl jednat i pod vlivem omamných látek. „Hledali jsme ho i v lese, i v domech, ale nemůžeme ho najít. On je zbavený práv, je retardovaný i zfetovaný,“ tvrdil Šándor.
Dítě záchranáři okamžitě převezli, připojené na plicní ventilaci, do nemocnice v Košicích. Utrpělo otevřenou ránu na hlavě. Podle policejní mluvčí není motiv zatím znám a policie bude po podezřelém dál pátrat.
Tohle už není normální