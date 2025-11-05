Hrůza na slunném ostrově: Řidič vlétl do lidí! Mnoho zraněných
Nejméně devět lidí bylo zraněno na ostrově Oléron u západního pobřeží Francie, když je úmyslně srazil řidič automobilu, uvedla agentura Reuters s odvoláním na francouzské úřady. Agentura AFP píše o čtyřech zraněných v kritickém stavu. Řidič byl zadržen. Na místo zamířil francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
Pětatřicetiletý řidič úmyslně srazil chodce a cyklisty na několika místech, uvedly zdroje blízké vyšetřování. Dohromady podle četnictva muž najel do zhruba desítky lidí. Ministr vnitra Nuňez podle agentury Reuters uvedl, že dva zranění skončili na jednotce intenzivní péče.
Regionální server Sud Ouest uvedl, že události se odehrály mezi obcemi Dolus-d’Oléron a Saint-Pierre-d’Oléron. Řidič poté své vozidlo podle něj zapálil.
Prokurátor v La Rochelle Arnaud Laraize podle serveru řekl, že muž nebyl ozbrojený a křičel Alláhu akbar (arabsky bůh je veliký), teroristický motiv však zatím nebyl potvrzen. Podezřelý při zatýkání kladl odpor a policisté proti němu použili taser.
Muž z místní obce La Cotinière byl podle prokuratury známý pro drobné trestné činy a nebyl na seznamu osob považovaných za hrozbu pro národní bezpečnost. List Le Parisien napsal, že vyšetřovatelé prověřují i možnost, že podezřelý by mohl být duševně narušený.
