Auto v plné rychlosti srazilo losa: Strach o Emila
Na výjezdu z Košické Nové Vsi došlo ve středu 22. října večer ke střetu osobního auta s mohutnou losicí. Řidič i spolujezdec utrpěli zranění a skončili v nemocnici. Zvíře srážku nepřežilo. Podle odborníků se pravděpodobně zatoulalo z Polska. Na internetu se lidé báli, jestli nešlo o slavného losa Emila.
K nehodě došlo kolem sedmé hodiny večer. Na místo dorazili hasiči, policisté i záchranáři. Provoz byl po dobu zásahu omezený, jednotky prostor osvětlily a zajistily bezpečnost dopravy.
Podle košických hasičů narazil osobní vůz do velkého zvířete, které se náhle objevilo na silnici. „Při nehodě se zranily dvě osoby z vozidla, kterým hasiči do příjezdu záchranářů poskytli předlékařskou pomoc. Zvíře bohužel nehodu nepřežilo, o jeho odvoz se postarali členové mysliveckého sdružení,“ popsali na facebooku.
Srážku potvrdila i policie. Podle zjištění vyšetřovatelů jel řidič po silnici ve směru od obce Košické Oľšany do Košic, když mu do jízdní dráhy náhle vběhl los. Následoval prudký náraz, po němž zvíře na místě uhynulo. Řidič utrpěl zranění s dobou léčení do šesti týdnů, zatímco spolujezdec má vážnější poranění a zůstane v pracovní neschopnosti přibližně půl roku. Dechová zkouška u řidiče měla negativní výsledek.
Losice vážila podle serveru Košice online přibližně 300 až 350 kilogramů. Ochránci přírody se domnívají, že se na Slovensko zatoulala z pohraniční oblasti s Polskem, kde žije početná populace losů. V období říje se některá zvířata mohou vydávat i na velké vzdálenosti.
Pod příspěvkem hasičů na Facebooku se rozběhla živá diskuse. Někteří lidé se obávali, že by mohlo jít o slavného losa Emila. „Doufám, že to nebyl ten český los Emil,“ napsal nejeden z komentujících. Emil se stal zvířecí celebritou poté, co se začal objevovat na českém pomezí a později i na Slovensku a v Rakousku. Lidé jeho putování sledovali na sociálních sítích, kde měl tisíce fanoušků.
