Cestující popsali nehodu rychlíků na Slovensku: Letěli jsme ze sedaček!
Na slovenských kolejích došlo v pondělí nedaleko Košic k vážné srážce dvou rychlíků. Na místě desítky lidí utrpěly zranění, někteří z nich i těžká. Z hororové nehody však všichni cestující jako zázrakem vyvázli živí. Chvíle hrůzy popisují všichni podobně. Zmatek, šok, letící věci i lidé.
K nehodě došlo na místě, kde se tratě kříží a přechází do jedné koleje. Co přesně k havárii vedlo, není zatím známé, podle předběžných závěrů by mohlo jít o pochybení jednoho ze strojvůdců. Jeden z nich stihl před nárazem z lokomotivy vyskočit, čímž si možná zachránil život. Toho druhého museli hasiči z kabiny vystříhat.
Podle jednoho z cestujících z vlaku byl náraz neuvěřitelně silný. „Všichni jsme letěli ze sedaček. Vypadalo to strašně. Jeden vlak skončil v příkopu a ten náš byl zase vepředu úplně zničený,“ popsal pro TV JOJ. Ocenil však bleskovou rychlost záchranných složek. „Policie přijela do pěti minut, po nich záchranáři a hasiči,“ řekl. Podle svědků si zranění lidé začali po hrozivé havárii navzájem pomáhat. Nejhůře na tom prý byly starší osoby. „Rychlík ze Zvolena stál asi 70 metrů od výhybky. Z toho museli lidi odvážet pomocí vrtulníků,“ popsal další z cestujících.
Nehodu provázela i všeobecná vlna zmatku mezi cestujícími. Spoustě z nich v první chvíli nedošlo, co se právě stalo. „Pamatuji si, že jsem se udeřil do hlavy při tom nárazu. Dál si vzpomínám, jak mě partnerka budila a říkala mi, že musíme vystoupit,“ popsal muž chvíle bezprostředně po neštěstí. „A já jí odpověděl: Proč? Vždyť ještě nejsme ve stanici. Až po chvilce jsem se probral a došlo mi, co se vlastně stalo,“ dodal.
Zraněná je i těhotná žena
Při srážce utrpěly zranění desítky lidí. 33 z nich muselo být převezeno do nemocnice. Celkem 4 z nich byli v kritickém stavu ohrožení života. Dalších devět utrpělo těžká zranění. Mezi raněnými byla i těhotná žena, která musela podstoupit gynekologické vyšetření. „Spektrum pacientů bylo velmi široké od mladých až po starší,“ uvedl přednosta kliniky úrazové chirurgie Rastislav Burda. Naštěstí všichni účastníci nehodu přežili. Příčiny jsou předmětem vyšetřování, policie ve věci spustila trestní stíhání.
