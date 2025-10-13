Srážka rychlíků na Slovensku: Veronika popsala chvíle hrůzy!
V pondělí dopoledne se na Slovensku srazily dva rychlíky. Neštěstí si vyžádalo téměř 100 zraněných. Poprvé promluvili i někteří ze šokovaných cestujících!
Vlakem cestovala i Veronika. „Jsem z vlaku ze směru na Košice. Sotva jsme vyjeli z tunelu, došlo k hroznému nárazu. Nerozumím, jak se to může v dnešní době stát!“ popsala šokovaně. „Naštěstí všichni žijeme! Chválabohu! Nevím, jak jsou na tom strojvedoucí. Měli jsme velké štěstí v neštěstí,“ uvedla televizi JOJ.
„Je to tam úplně zničené, nikdy jsem nic tak zoufalého neviděl. Seděl jsem zády ke směru jízdy, byla to strašná rána. Všechno létalo a lidé, kteří seděli po směru, padali ze sedaček,“ citoval dalšího cestujícího server STVR.
Další vyděšený cestující popsal, že slyšel silný náraz. Z nehody si odnesl odřené břicho a koleno. Na bližší popis se kvůli šoku nezmohl.
K incidentu se vyjádřil i slovenský premiér Robert Fico. „Přeji všem zraněným při železničním neštěstí v okrese Rožňava brzké uzdravení a v tuto chvíli vyjadřuji naděje, že nedojde k žádným obětem (…),“ vzkázal na svých sociálních sítích.
ZSSK v tiskové zprávě uvedla, že vlaky se u Rožňavy srazily v místě, kde se železniční tratě křižují a přecházejí do jednokolejné tratě. Jak uvedl slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, dva lidé jsou v kritickém stavu. Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze strojvůdců.
