Na Slovensku se srazily rychlíky! Mnoho zraněných
Na východním Slovensku se v pondělí dopoledne srazily dva rychlíky, informovali záchranáři, policie i národní vlakový dopravce ZSSK. Neštěstí si vyžádalo nejméně 100 zraněných!
ZSSK v tiskové zprávě uvedla, že vlaky se u Rožňavy srazily v místě, kde se železniční tratě křižují a přecházejí do jednokolejné tratě. Jak uvedl slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, dva lidé jsou v kritickém stavu. Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze strojvůdců. Video níže zachycuje projíždějící rychlík a následně ohlušující ránu.
Podle záběrů z místa nehody některé vagony blízko železničního tunelu vykolejily a značně poškozena byla nejméně jedna lokomotiva.
