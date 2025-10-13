Na Slovensku se srazily rychlíky! Mnoho zraněných

Na východě Slovenska došlo ke srážce dvou rychlíků, mnoho lidí utrpělo zranění.
Aktualizováno
13. října 2025
12:12
Autor: ČTK 
13. října 2025
11:05

Na východním Slovensku se v pondělí dopoledne srazily dva rychlíky, informovali záchranáři, policie i národní vlakový dopravce ZSSK. Neštěstí si vyžádalo nejméně 100 zraněných!

ZSSK v tiskové zprávě uvedla, že vlaky se u Rožňavy srazily v místě, kde se železniční tratě křižují a přecházejí do jednokolejné tratě. Jak uvedl slovenský ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok, dva lidé jsou v kritickém stavu. Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze strojvůdců. Video níže zachycuje projíždějící rychlík a následně ohlušující ránu.

Video Srážka vlaků na východě Slovenska - ÚAMK
Podle záběrů z místa nehody některé vagony blízko železničního tunelu vykolejily a značně poškozena byla nejméně jedna lokomotiva.

Video Na východě Slovenska se srazily dva rychlíky, mnoho lidí utrpělo zranění. - Policie SR
Video se připravuje ...
