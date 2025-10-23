Kapitán popsal nález mrtvých v Lipně: Zvláštní stav těl! Jak mohlo k tragédii dojít?
Auto s lidskými ostatky, které ve středu odpoledne vytáhla policie z lipenské nádrže, souvisí s deset let starým případem dvou pohřešovaných Rakušanů. Kapitán přívozu Karel Vlášek, který přispěl k nálezu vozu pro Info.cz popsal, co se na místě dělo a co mohlo smrti osob předcházet. Těla mrtvých byla ve zvláštním stavu.
„V Kyselově mají cvičení vojenští potápěči. Já je při té příležitosti požádal, zda by před tím, než vytáhneme v Dolní Vltavici loď na břeh, neprohledali vodu u přívozu. Aby se nám, až budeme s podvozkem najíždět pod loď, podvozek nepoškodil kvůli nějakým předmětům na dně,“ popsal Vlášek začátek celého nálezu v rozhovoru pro Info.cz.
Potápěči se nakonec rozhodli prohledat i druhý břeh v Kyselově. Tam narazili na vůz pod hladinou. „Okamžitě mi zavolali, abychom zastavili přívoz,“ vzpomínal Vlášek. Auto leželo v hloubce 4,5 metrů. Vlášek nadhodil teorii, co se mohlo v osudný den před deseti lety stát.
U Kyselova se často objevovala rakouská mládež. „Zřejmě se popíjelo, možná i nějaké ty drogy, nevím. Prostě mládež. Je to pro takovou zábavu ideální místo – u vody, na liduprázdném místě. Chci samozřejmě zdůraznit, že nemluvím konkrétně o těch zmizelých mladících, jen že se tam prostě takové věci děly,“ poznamenal s tím, že lidé mohli něco popít, usnout a auto nechtěně odbrzdit.
Jak později informovala rakouská média, těla v autě byla ve zvláštním stavu. Jedno z nich bylo poměrně zachovalé, druhé už ve značném stádiu rozkladu. „I to se dá vysvětlit,“ namítl Vlášek. Podle něho v hloubi vzniká víření vody. „Co vím, bylo okénko u řidiče otevřené, zatímco u spolujezdce zavřené. A je – opět čistě teoreticky – možné, že ono víření v hloubce mělo mnohem větší vliv na ostatky u otevřeného okénka než u toho zavřeného,“ vysvětlil.
