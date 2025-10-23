Záchranář Dvořák popsal marný boj o život pacienta: Den před smrtí dal lékařce květinu
Letecký záchranář Marek Dvořák na sociálních sítích popsal zásah u zkolabovaného muže. Kolemjdoucí okamžitě zahájili resuscitaci, přidala se i lékařka z blízké ordinace a dorazil vrtulník. Přes desítky minut úsilí se mužovo srdce nepodařilo znovu nahodit. Příběh završila vzpomínka na květiny, jež pacient den předtím přinesl své lékařce.
Zásah začal přesně tak, jak si záchranáři přejí. Podle popisu známého zdravotníka kolemjdoucí nezaváhali a ihned zahájili masáž srdce, další přivedli lékařku z ordinace pár kroků od místa a na scéně se během chvíle sešly pozemní posádky i letecká záchranka. Naději držela týmová práce a dobře vedená laická první pomoc v prvních chvílích. Přesto se i přes desítky minut resuscitace nepodařilo obnovit krevní oběh a lékaři museli konstatovat smrt.
„Važ si každého dne, protože nikdy nevíš, který z nich je ten poslední,“ napsal Dvořák u příspěvku, kde zároveň vyzdvihl rychlou reakci svědků i spolupráci všech složek. Příběh sdílel proto, aby připomněl křehkost života i sílu drobných ohledů.
Do vyprávění se totiž výrazně vepsal intimní moment z blízké ordinace. Lékařka, která vyběhla na pomoc, si vzpomněla, že u ní muž byl právě den předtím. Nepotřeboval recept ani neschopenku – jen se zastavil, přinesl květinu a s úsměvem poděkoval za péči. „Jak kdyby něco tušil. Možná to byla jen obyčejná laskavost. Zdánlivá maličkost, ale nakonec vlastně něco, co v pár lidech zanechá hezkou vzpomínku,“ napsal záchranář.
Dvořák závěrem vyzývá, abychom dělali lidem kolem sebe „hezké vzpomínky“ jen tak, pro radost, a naučili se také základům první pomoci. Právě rychlý tlak na hrudník a včasné volání 155 dává šanci, že příště bude konec šťastnější.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.