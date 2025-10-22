Mladík (15) muži z ubytovny rozdupal hlavu! Případ zaskočil otrlé kriminalisty
Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13 hodin od činu. Soud ho ve středu poslal do vazby. K fyzickému útoku se doznal, obětí je muž z tamní ubytovny. Policista popsal hrůzu na místě činu.
Mladík podle kriminalistů útočil nohama na hlavu, zranění bylo devastující, řekl v úterý novinářům vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický. „Násilí bylo zarážející. Takovou devastaci hlavy jsme ještě nezaznamenali,“ prozradil šéf olomouckých kriminalistů Jan Lisický s tím, že vražedným nástrojem byla noha mladého pachatele a jediným důvodem, že oběť, kterou náhodně potkal, byla malého vzrůstu.
Tragická událost se stala o půlnoci v noci na neděli. Mrtvého našel muž venčící psa v neděli 19. října v 07:30 v ulici Československé armády, ležel v blízkosti panelového domu. Muž zalarmoval okamžitě policisty přes tísňovou linku. Čin vzbudil ve městě velkou pozornost, odehrál se nedaleko centra města.
Velkou pomocí pro kriminalisty byla precizní práce olomouckých soudních lékařů, kteří jim dodali přesné informace. Mladík, kterého kriminalisté dopadli ještě v neděli, se k fyzickému útoku doznal. Posléze ho ve středu soud poslal do vazby.
Pachatel podle kriminalisty neměl zištný motiv. „Celým motivem bylo vybití si agrese a vzteku. Žádný vztah mezi obětí a pachatelem nebyl dokumentován, byla to náhodně zvolená oběť,“ podotkl šéf odboru. Útočník podle něj využil toho, že obětí byl muž žijící na zdejší ubytovně, který vážil 47 kilogramů.
Mladík putoval do vazby. Dospělému by za brutální vraždu hrozil pobyt za mřížemi na 15 až 20 let, či výjimečný trest. „Mladistvému hrozí poloviční sazba,“ dodal policejní mluvčí Libor Hejtman. „Nedělá mi to sice dobře, posílat mladistvé do vazby, když si ale vybavím zážitky z pitevny, nemohl jsem v tomto případě jinak,“ konstatoval šéf olomouckých kriminalistů.
V letošním roce jde podle kriminalistů v Olomouckém kraji o osmou vraždu či pokus o ni. Loni policisté vyšetřovali těchto případů šest. Poslední vraždu kriminalisté vyšetřovali na konci září na Olomoucku, kdy byl v Dlouhé Loučce zavražděn jednatřicetiletý muž. Z jeho vraždy obvinili osmnáctiletého mladíka.
Policisté objevili zavražděného náhodou v opuštěném objektu, ve starém kravíně naplněném odpadky, v němž přebývají lidé ze sociálně slabého prostředí. Podezřelý mladík dosáhl těsně před činem plnoletosti. Soud ho poslal do vazby.
V Česku je známý případ dvou chlapců, kteří v roce 2015 umučili na autobusovém nádraží v Pardubicích bezdomovce. Krajský soud v Hradci Králové v rozsudku uvedl, že se nudili a „chtěli se pobavit“. Ani jeden z mladistvých netrpěl duševní poruchou, měli však narušenou osobnost kvůli problematickému rodinnému zázemí.
Růst počtu trestných činů s těžkými následky, kterých se dopouští děti, označila minulý týden nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová v Senátu za znepokojující. Stát by měl podle ní organizovat víc osvětových preventivních kampaní. Loni státní zastupitelství zaznamenalo dosud nejvyšší počet vražd, kterých se dopustily děti. Zatímco před deseti lety šlo u nezletilých i mladistvých lidí o jeden případ, loni o 20 případů vraždy, a to dokonané, v pokusu či v přípravě.
Trest smrti asi ne. To by se opravdu zneužívalo. Ale trest doživotí bez možnosti propuštění. Doživotně takovou zrůdu separovat od lidí. A separovat je i od normálních vězňů. Speciální vězení pro ty s doživotím. Ať si "zpříjemňují" život navzájem. 🙂