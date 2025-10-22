Mladík (15) muži z ubytovny rozdupal hlavu! Případ zaskočil otrlé kriminalisty

Pejskař našel v podchodu u paneláku v Zábřehu mrtvého muže.
Aktualizováno -
22. října 2025
10:50
Autor: ČTK, rv, rys - 
21. října 2025
13:12

Z vraždy sedmapadesátiletého muže, jehož tělo našli policisté v neděli ráno nedaleko panelového domu v Zábřehu na Šumpersku, obvinili kriminalisté patnáctiletého chlapce. Policisté jej zadrželi do 13 hodin od činu. Soud ho ve středu poslal do vazby. K fyzickému útoku se doznal, obětí je muž z tamní ubytovny. Policista popsal hrůzu na místě činu.

Mladík podle kriminalistů útočil nohama na hlavu, zranění bylo devastující, řekl v úterý novinářům vedoucí odboru obecné kriminality Jan Lisický. „Násilí bylo zarážející. Takovou devastaci hlavy jsme ještě nezaznamenali,“ prozradil šéf olomouckých kriminalistů Jan Lisický s tím, že vražedným nástrojem byla noha mladého pachatele a jediným důvodem, že oběť, kterou náhodně potkal, byla malého vzrůstu.

Tragická událost se stala o půlnoci v noci na neděli. Mrtvého našel muž venčící psa v neděli 19. října v 07:30 v ulici Československé armády, ležel v blízkosti panelového domu. Muž zalarmoval okamžitě policisty přes tísňovou linku. Čin vzbudil ve městě velkou pozornost, odehrál se nedaleko centra města.

Velkou pomocí pro kriminalisty byla precizní práce olomouckých soudních lékařů, kteří jim dodali přesné informace. Mladík, kterého kriminalisté dopadli ještě v neděli, se k fyzickému útoku doznal. Posléze ho ve středu soud poslal do vazby.

Pachatel podle kriminalisty neměl zištný motiv. „Celým motivem bylo vybití si agrese a vzteku. Žádný vztah mezi obětí a pachatelem nebyl dokumentován, byla to náhodně zvolená oběť,“ podotkl šéf odboru. Útočník podle něj využil toho, že obětí byl muž žijící na zdejší ubytovně, který vážil 47 kilogramů.

Mladík putoval do vazby. Dospělému by za brutální vraždu hrozil pobyt za mřížemi na 15 až 20 let, či výjimečný trest. „Mladistvému hrozí poloviční sazba,“ dodal policejní mluvčí Libor Hejtman. „Nedělá mi to sice dobře, posílat mladistvé do vazby, když si ale vybavím zážitky z pitevny, nemohl jsem v tomto případě jinak,“ konstatoval šéf olomouckých kriminalistů.

V letošním roce jde podle kriminalistů v Olomouckém kraji o osmou vraždu či pokus o ni. Loni policisté vyšetřovali těchto případů šest. Poslední vraždu kriminalisté vyšetřovali na konci září na Olomoucku, kdy byl v Dlouhé Loučce zavražděn jednatřicetiletý muž. Z jeho vraždy obvinili osmnáctiletého mladíka.

Policisté objevili zavražděného náhodou v opuštěném objektu, ve starém kravíně naplněném odpadky, v němž přebývají lidé ze sociálně slabého prostředí. Podezřelý mladík dosáhl těsně před činem plnoletosti. Soud ho poslal do vazby.

V Česku je známý případ dvou chlapců, kteří v roce 2015 umučili na autobusovém nádraží v Pardubicích bezdomovce. Krajský soud v Hradci Králové v rozsudku uvedl, že se nudili a „chtěli se pobavit“. Ani jeden z mladistvých netrpěl duševní poruchou, měli však narušenou osobnost kvůli problematickému rodinnému zázemí.

Růst počtu trestných činů s těžkými následky, kterých se dopouští děti, označila minulý týden nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová v Senátu za znepokojující. Stát by měl podle ní organizovat víc osvětových preventivních kampaní. Loni státní zastupitelství zaznamenalo dosud nejvyšší počet vražd, kterých se dopustily děti. Zatímco před deseti lety šlo u nezletilých i mladistvých lidí o jeden případ, loni o 20 případů vraždy, a to dokonané, v pokusu či v přípravě.

Dianthos ( 22. října 2025 11:33 )

Trest smrti asi ne. To by se opravdu zneužívalo. Ale trest doživotí bez možnosti propuštění. Doživotně takovou zrůdu separovat od lidí. A separovat je i od normálních vězňů. Speciální vězení pro ty s doživotím. Ať si "zpříjemňují" život navzájem. 🙂

Rose Haupt ( 22. října 2025 11:33 )

... "Stát by měl podle ní organizovat víc osvětových preventivních kampaní" ...
Jak chce paní Bradáčová nějakou kampaní zastavit narůstající agresivitu a násilí u mladých lidí? Tady žádné letáky, bilboardy či reklama v TV/rozhlas nepomohou.
Těch důvodů, proč agresivita u mladých lidí/dětí narůstá je celá řada.
- Špatná výchova/nevýchova či nezájem rodičů.
- Finančně nákladné zájmové kroužky a věcí s tím spojených.
- V podstatě neexistující hřiště/plochy pro puberťáky, které by mohli užívat zadarmo. Dříve se stavěly aspoň skate parky, ale to už je taky 20let nazpátek. Neexistují žádná venkovní hřiště na fotbal, basket apod, kde by se mladí mohli sportovně vybít. Všechno je zpoplatněno a na zámek. Nemůžou se jen tak sebrat, vzít si míč a jít si někam zapinkat, a pak...
- Příliš mnoho času trávených u agre­sivníc­h/bo­jových PC her, na internetu u nesmyslných videí a výzev, tvořených stejně znuděnými dětmi.
Není mi jasné, jak chce paní Bradáčová tohle všechno zvrátit nějakou kampaní. Asi trochu zaspala dobu. Společnost se za posledních 20let velmi změnila a obávám se, že nenávratně. Podle mě je momentálním východiskem snížení věku trestní odpovědnosti mladistvých. Strach z toho, že stráví svůj život ve vězení, by mohla některé znuděné puberťáky odradit od těch nejhorších činů.

smeagol ( 22. října 2025 01:01 )

Chudak chlapik. Snad si to ten vztekly mladenec ve vezeni uzije. Lito mi ho nebude.

Holkamodrooká ( 22. října 2025 00:00 )

Neskutečný, co se děje... Obnovit trest smrti... Už včera bylo pozdě!!

Uživatel_5668534 ( 21. října 2025 22:03 )

Souhlasim pro takove zmetky tres smrti nebo zastrelit na miste

Zobrazit celou diskusi
