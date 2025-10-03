Mladík oslavil plnoletost a naplánoval vraždu: Za ubodání staršího muže mu hrozí 20 let
Olomoucký okresní soud 3. října v poledne poslal do vazby osmnáctiletého muže obviněného z vraždy v Dlouhé Loučce na Olomoucku. Vyhověl tak návrhu státního zástupce, řekl krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
Mladík, který plnoletosti dosáhl krátce před činem, podle kriminalistů zabil kvůli osobním sporům jednatřicetiletého muže. Jeho tělo nalezli 30. září v úterý policisté v opuštěném kravínu na okraji obce.
Mladíkovi hrozí 12 až 20 let vězení, podle vedoucího odboru obecné kriminality Jana Lisického je právní kvalifikace přísnější s ohledem na to, že čin spáchal s rozmyslem. Podle kriminalistů vraždu detailně připravoval tři dny. „Útok byl zákeřný, náhlý, nečekaný a smrtelný. Zaútočil na něj bodnořezným nástrojem,“ uvedl Lisický.
Podezřelého se podařilo dopadnout za sedm hodin, mladík se k činu přiznal. Útoku podle policistů předcházely spory mezi oběma muži, čin provedl v noci na úterý chladnokrevně a cynicky. „Vyzbrojil se nožem a s úmyslem jej zavraždit za ním odjel do opuštěného objektu, kde na něj zaútočil,“ dodal Lisický.
V letošním roce jde podle kriminalistů v Olomouckém kraji o sedmou vraždu či pokus o ni. Loni policisté vyšetřovali těchto případů šest.
