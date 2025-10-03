Muž umlátil manželku a syna kamenem: Žena byla autoritářská, vysvětlil
Dvojnásobnou vraždu spáchal Salvatore Ocone (58) v italském městě Paupisi na konci září. Dlouhá léta se potýkal s psychickými potížemi. Problémy vyvrcholily katastrofickým způsobem. Muž umlátil svou ženu (49) a mladšího syna kamenem. Dcera je v kómatu v nemocnici. Vrah se ke všemu přiznal.
První, kdo se o děsivé tragédii dozvěděl, byl rodinný známý žijící nedaleko. „Byl jsem první, kdo vstoupil do domu. Viděl jsem tělo jeho ženy ležící v posteli s vážným zraněním hlavy. Byla už nějakou dobu mrtvá. Ubil ji k smrti ve spánku, takže se nemohla vůbec bránit,“ popsal, podle Südtirol News.
Jakmile se k policii informace o vraždě ženy dostala, začala okamžitě pátrat po Salvatorovi a jeho dětech. Doufala, že je najde živé a zdravé. Opak byl pravdou. Když vrtulník vypátral dodávku, ve které vrah ujel, byl na zadních sedačkách syn (†15) bez známek života a dcera (16). Otec je mlátil stejným kamenem, jako svou ženu, uvedl italský zpravodaj L’Unione Sarda. Dívka, k překvapení všech, stále žila. Nejspíš to nevěděl ani Salvatore.
Zachránaři ji neprodleně převezli do nemocnice, kde podstoupila operaci mozku ještě téže noci. Nyní je v umělém kómatu a rozsah jejího stavu bude známý až za několik dní, kdy ji budou moct probudit.
Nešťastné události se přitom, podle výpovědi sousedů a okolí, dalo předejít. Často se z domu ozývaly hlasité hádky a obecně se vědělo, že Salvatore Ocone má psychické problémy. „Byl jsem to já, moje žena byla autoritářská,“ přiznal se vrah bez odporu policii po hodině a půl výslechu.
Do města dorazil i nejstarší syn (23), který už bydlí a pracuje jinde. Nemohl situaci uvěřit a s policií spolupracoval. Byl se také podívat na svou sestru v nemocnici.
