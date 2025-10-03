Krvavá vražda známého podnikatele je promlčena! Vraha nevypátrali, obžalovanému bodyguardovi nic nedokázali
Podnikatele Pavla Nevařila (†29) zavraždil neznámý pachatel v jeho bytě v Otrokovicích. Stalo se tak v noci na 1. října roku 2005. Soud v roce 2014 za čin poslal na 13 let za mříže jeho osobního strážce, kvůli nedostatku důkazů však byl zbaven viny. Nyní, dvacet let od zločinu, už uplynula promlčecí lhůta a pachatel by se tak mohl klidně přiznat a nehrozil by mu žádný trest!
Psal se rok 2005, přelom září a října. Do domu tehdy devětadvacetiletého podnikatele Pavla Nevařila v Otrokovicích vnikl neznámý pachatel. Mladý podnikatel trávil ve svém novém domě první noc a jen málo lidí v jeho okolí znalo jeho novou adresu. Podle policie se tedy nejspíš pachatel a oběť znali, je prý také možné, že vrah měl od domu klíče.
K vraždě došlo přímo v posteli, podnikatele nejspíš útok překvapil. I když byl zkušený v bojových umění, policisté na jeho těle nenašli žádné stopy sebeobrany. Muže nejprve vrah udeřil tupým předmětem do obličeje a následně mu brutálně zasadil třicet ran nožem, hlavně v oblasti hrudníku. Krvavý útok neměl Nevařil šanci přežít.
Policie začala případ okamžitě vyšetřovat, první větší průlom však přišel až v roce 2014 od speciálního týmu Tempus. „Kriminalisté z Úřady služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia ČR ve spolupráci s policisty z Útvaru rychlého nasazení zadrželi včera v odpoledních hodinách 38letého muže, který je z vraždy podnikatele důvodně podezřelý,“ napsala policie v únoru 2014.
Chyběly důkazy
Hlavním podezřelým se stal Nevařilův osobní řidič a bodyguard Martin B. Podnikateli se údajně nelíbil jeho pracovní výkon a spolupráci s ním měl v plánu ukončit. Svému zaměstnavateli měl navíc Martin B. dlužit peníze. Při vyšetřování neprošel detektorem lži a během eskorty k výslechu se měl dokonce i přiznat.
U soudu navíc znalci muže označili za impulzivního psychopata a soudce ho poslal na třináct let za mříže. Před soudem už však muž vehementně trval na své nevině a proti rozsudku se odvolal.
Kvůli nedostatku důkazů soud původní rozsudek zrušil. Při následných slyšeních zaznělo několik dalších svědectví. „Nějak jsme se zfetovali a on se pochlubil. Řekl, že byl ve vazbě, nějaká vražda, ale že to policajtům nevyšlo,“ popsal muž, který Martinovi B. měl prodávat pervitin. „Když jsem viděl zprávy, vzpomněl jsem si, co mi říkal. Nepouštěli jsme se do podrobností, ale řekl, že ten člověk s něčím podnikal a že mu dělal ochranku,“ dodal.
Soud i na základě svědectví poslal bývalého bodyguarda znovu do vězení, tentokrát na 14 let. Protože však svou vinu nadále popíral a přímé důkazy chyběly, soud ho v roce 2015 nakonec osvobodil.
Vrah už je v suchu
Dne 1. října letošního roku si vrah, ať už je to kdokoliv, mohl po dvaceti letech oddychnout. „Ano, můžeme potvrdit, že dnešním dnem uběhla promlčecí lhůta v případu vraždy muže z Otrokovic, která byla spáchána dne 30. 9. 2005,“ potvrdila pro Aktuálně.cz Šárka Trnková z Krajského ředitelství zlínské policie. Vrah se proto může klidně i přiznat, žádný trest za ohavný čin mu už nehrozí.
