Novorozený chlapeček skončil mrtvý v pračce: Matku pustil soud na svobodu
Překvapivé pokračování má kauza mrtvého novorozence z Bratislavy, kterého našli policisté zabaleného do ručníků a nacpaného v pračce. Matka (40) je obviněná z jeho vraždy, soud ji ale místo do vazby poslal na svobodu.
Tělíčko novorozeného chlapce vytáhli z pračky policisté. Zalarmovali je z nemocnice, kde se silným krvácením skončila po porodu matka, ale dítě nikde nebylo. Ze špitálu tak ženu převezli do policejní cely. Byla obviněna z vraždy novorozence matkou.
Odtud ji eskorta dopravila k soudu. Ten rozhodoval, jestli se za mříže vrátí, nebo bude na proces čekat na svobodě. Žena s pouty na rukou podle deníku Plus JEDEN DEŇ mlčela, k tomu, co se odehrálo v bytě se nevyjádřila, jen pokrčila rameny. Po několika hodinách přišlo překvapivé rozhodnutí. Soudce rozhodl, že žena bude stíhána na svobodě.
„Nahradil vazbu dohledem probačního a mediačního úředníka. Zároveň musí žena odevzdat pas, nesmí opustit území Slovenska a musí hlásit změnu pobytu,“ uvedl podle serveru Noviny.sk mluvčí soud Pavol Adamčiak.
Ženu, Vietnamku, která je už matkou čtyř dětí, si před budovou soudu vyzvedli příbuzní a odvezli ji pryč. Co ji vedlo k hrůznému činu, je zatím otázkou. „Moc si toho nepamatuje, měla zdravotní problémy,“ řekl obhájce Igor Schweighofer.
Chlapeček se narodil živý a donošený. Více napoví i zadané znalecké posudky. Otec dítěte skončil nejprve v poutech, spolu s policií se vrátil do bytu, kde se našlo tělíčko dítěte. Později jej ale policisté pustili na svobodu.
