Tajný porod na Rychnovsku: Matka svá miminka udusila! Dostala 20 let
Krajský soud v Hradci Králové uložil třicetileté ženě z Rychnovska za dvojnásobnou vraždu novorozeňat 20 let vězení. K činu se přiznala, prohlásila vinu. Ostatky obou novorozeňat policie postupně našla v ženině bydlišti.
Obě děti byly její, porodila je v rozmezí několika let, těhotenství a porody tajila. V době činů byla závislá na drogách. Žena má i další děti.
Podle předsedy senátu krajského soudu Miroslava Mjartana nebyly splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu. Přihlédl i k závěrům soudních znalců z oboru psychologie a psychiatrie a také k tomu, že obžalovaná prohlásila vinu.
Krajský soud začal případ projednávat ve čtvrtek a rozhodl po několika hodinách. Prohlášením viny se hlavní líčení urychlilo, protože soud nemusel provádět veškeré dokazování.
Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové je náprava obžalované ztížená. „Dospěla jsem k závěru, že jsou splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu z důvodu spáchání dvou zvláště závažných zločinů vraždy na osobách mladších 15 let. S ohledem na osobnost obžalované se domnívám, že její resocializace je ztížená,“ řekla ČTK Faltusová.
Znalkyně z oboru psychologie ve čtvrtek soudu řekla, že s dalšími dětmi nepočítala, vztah k novorozencům si nevybudovala. „Je to nezralá, lehkovážná, nezodpovědná žena, která celoživotně spoléhá na ochranu druhých,“ řekla znalkyně. Užívání pervitinu se podle ní s tímto propojilo. Drogy obžalovaná užívala dlouhodobě. „Resocializace by mohla být příznivá za předpokladu abstinence, a že už nikdy nebude mít další děti,“ řekla znalkyně.
Znalec z oboru psychiatrie nevyloučil možnost, že by v budoucnu mohla své jednání zopakovat. Podle něj bude záležet i na tom, jestli obžalovaná, která má trvalou poruchu osobnosti, bude dál brát drogy.
Usmrcené děti porodila nyní třicetiletá žena v rozmezí několika let v rodinném domě na Rychnovsku, kde žila s příbuznými. Těhotenství a porody tajila, obě děti byly její. Ostatky obou novorozeňat policie postupně našla v ženině bydlišti.
Případ vyšel najevo po oznámení o podezření na utajený domácí porod, které policie dostala loni 2. listopadu s tím, že rodička je ve vážném stavu v nemocnici a novorozenec by mohl být v ohrožení života. Mrtvé dítě policie po několikahodinovém pátrání našla ukryté v domě, v němž žena bydlela.
Policisté obvinili ženu z první vraždy novorozence loni 6. listopadu. Žena podle výsledků pitvy porodila životaschopné dítě, které podle spisu po porodu usmrtila a ukryla. O druhém nálezu policie informovala loni v prosinci.
Za vraždu dvou miminek 20 let je výsměch,to znamená za jedno mimino 10 let vězeni v USA by dostala injekci v Německu doživotí a v ČR pouhých 20 let.Pan Vocásek sedí za dvě vraždy skoro 40 let,Petr Kramný za dvě (nedokázané) vraždy dostal 28 let a někteří lidé dostali za pěstování kytiček 12 let.Hamba České justici a zákonů ČR.