Ženu ve Slezsku drželi rodiče 27 let pod zámkem: Naposledy ji viděli v roce 1997!
Dvaačtyřicetiletá Mirella z města Świetochłowice v polské části Slezska si posledních 27 let procházela peklem. Od 15 let ji rodiče drželi zamčenou v jejím pokoji! Okolí namluvili, že se jejich nezletilá dcera ztratila. Díky všímavé sousedce se ji však podařilo na konci července konečně osvobodit.
Mirella byla posledních skoro 30 let úplně odříznutá od světa. Venku byla naposledy ve věku 15 let. Rodiče jí nedovolili ani návštěvu doktora či zubaře a vzhledem k nízkému věku, ve kterém ji uvěznili, neměla ani vlastní doklady. Sousedům tvrdili, že jejich dcera beze stopy zmizela. Našli se však prý tací, kterým příběh přišel podivný. Po Mirelle se totiž nikdo oficiálně nesháněl. Těm rodiče namluvili, že jde jen o zástěrku a Mirella se vrátila ke své „biologické matce“.
Agónie skončila až letos, konkrétně 29. července. „Z bytu se začaly ozývat hlasy. Pokračovalo to až dlouho do noci, tak jsme zavolali policii,“ řekla pro deník Fakt.pl sousedka Luiza. Když zdravotníci později Mirellu z bytu odváděli, byl to prý šokující pohled. „Vypadala jako stará žena. Naprosto zanedbaná. Na nohou měla hluboké rány,“ popsala. Zranění nohou podle lékařů zasahovala až ke kosti. „Vzpomínám si na ni z dětství. Bylo to normální a zdravé dítě. Běhala po dvoře, lezla na stromy a nikdy neměla žádné problémy. Byla to prostě zdravá dívka,“ řekla Luiza.
Tři nové kamarádky
Sousedka Luiza a její dvě kamarádky Laura a Aleksandra se nebohé Mirelle rozhodly pomoct. „Asi dva měsíce jsme ji navštěvovali v nemocnici,“ řekla Aleksandra. Pro Mirellu založila sbírku. Chce jí dlouhodobě pomáhat s postavením se na vlastní nohy. „Její rodiče ji prostě chtěli mít pod kontrolou. A nějak se jim podařilo dceru uvěznit,“ pokračovala.
Lékařům se podle žen podařilo vyléčit Mirellina ošklivá zranění nohou. Může tak už normálně chodit. A pomoc tří nových kamarádek jí zřejmě velmi svědčí. Trojice ji navštěvovala skoro každý den. „Vždycky se tak usmívala, když nás viděla. Bylo znát, že touží po společnosti. Chtěla zas ochutnat zmrzlinu, zajít do zoo a mnoho dalšího,“ řekla Laura.
Návrat do společnosti však nebude vůbec jednoduchý. Žena, která by ve svém věku měla mít už roky pracovních zkušeností, v rámci systému oficiálně vůbec neexistuje. Nemá pojištění, není vedená jako nezaměstnaná a nemá žádné peníze. Když ji odváželi z bytu hrůzy, neměla ani spodní prádlo, jen přes ramena přehozený kabát.
„Nevíme, co se v jejím pokoji těch 27 let dělo. Možná má Stockholmský syndrom. Jedno je však jasné, musí se vrátit do společnosti!“ uzavřela Laura.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.