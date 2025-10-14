Úchylák Fritzl se svobody nedočká: Blouzní o násilí na rodině
Na doživotí odsouzený Rakušan Josef Fritzl, který 24 let věznil a znásilňoval svou dceru, zůstane ve vězení. Rozhodl o tom zemský soud v Kremži, který zatím nepravomocně zamítl žádost obhájkyně o předčasné propuštění. Agentuře DPA to v pondělí sdělil mluvčí soudu.
Soud argumentoval tím, že 90letý Fritzl by na svobodě neměl žádné sociální zázemí. Navíc podle něj muž stále trpí bludy, při nichž projevuje agresi vůči členům své rodiny.
Fritzl, který od roku 1984 do roku 2008 věznil ve sklepě svého domu v Amstettenu svoji dceru a sexuálně ji zneužíval, byl v roce 2009 odsouzen k doživotnímu trestu ve zvláštním oddělení věznice pro duševně narušené pachatele s možností přezkoumání jeho stavu po 15 letech.
Fritzlova právní zástupkyně agentuře APA sdělila, že se proti rozhodnutí soudu v Kremži odvolá. Pokud by neuspěla ani u vyšší instance, mohla by příští rok podat novou žádost o propuštění.
Soud v dolnorakouské Kremži již loni zamítl Fritzlovo předčasné propuštění, avšak povolil jeho převezení z detenčního zařízení pro duševně choré pachatele do běžné věznice.
Zničil své dceři, vnoučatům celý život!! Ať zhebne ve vězení, nic jiného si nezaslouží!! Patří do pekla!!