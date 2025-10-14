Tři mrtví policisté po výbuchu domu: Zasahovali u zabarikádovaných sourozenců
Při explozi domu na severu Itálie v úterý zahynuli tři policisté, dalších nejméně 15 zasahujících policistů a hasičů utrpělo zranění. Informovala o tom agentura DPA. Výbuch nastal při policejním zásahu ve venkovském domě v obci Castel D'Azzano jižně od Verony.
Policie na místo původně přijela, aby vyklidila dům, ve kterém přebývali tři sourozenci - dva bratři a sestra. Ti se v domě zabarikádovali. Během akce ale domem náhle otřásl výbuch, při kterém se dvoupatrová budova zřítila. Podle informací agentury ANSA výbuch způsobila sestra, která při něm utrpěla zranění. Bratři se pokoušeli společně uprchnout, avšak jeden z nich byl dopaden a po druhém policie pátrá.
Vyšetřovatelé zjistili, že budova byla zaplněna plynem, který explodoval ve chvíli, kdy policisté otvírali hlavní vchodové dveře. Úřady se již dříve snažily sourozence vystěhovat, ale pokusy byly neúspěšné, neboť sourozenci vyhrožovali, že se odpálí.
Agentura DPA informuje, že podle místních médií měli sourozenci dlouhodobé finanční problémy. Podle dostupných informací se sourozenci již v minulém roce dvakrát vyhnuli návštěvě exekutora tím, že nechali unikat plyn z tlakové lahve.
