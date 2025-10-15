Padne trest za požár Českého Švýcarska? Soud zrušil osvobozující rozsudek nad Jiřím
Případ největšího lesního požáru v dějinách Česka má nečekané pokračování. Pražský vrchní soud zrušil osvobozující verdikt nad Jiřím L., bývalým dobrovolným strážcem národního parku České Švýcarsko. K založení ohně se původně dvakrát doznal. Kauza se vrací k novému projednání a muži hrozí až 15 let vězení.
Kauza nejrozsáhlejšího lesního požáru v Česku nekončí. Pražský vrchní soud vyhověl ve středu 15. října odvolání státního zastupitelství, zrušil osvobození někdejšího dobrovolného strážce národního parku České Švýcarsko Jiřího L. a vrátil kauzu podpálení parku k dalšímu projednání. Muž se k činu původně dvakrát doznal, později ale přiznání odvolal. Vinu připustil jen ohledně pozdějších menších případů žhářství na Děčínsku, za něž mu odvolací senát pravomocně potvrdil dvouleté vězení.
„Je nutno dát za pravdu tomu, že za stávajícího stavu je zde značná důkazní nouze. Důkazy rozhodně nevylučují, že by pachatelem mohla být i jiná osoba. Dokazování ale musí být úplné, musí být vyčerpány všechny dostupné důkazní prostředky,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Petr Smrž. Ústecký krajský soud musí podle něj znovu přehodnotit důkazy - mimo jiné výpisy z mobilního telefonu - a zvážit, zda je na místě uznat obviněného vinným, nebo ho zprostit obžaloby.
Lesní požár, který si vyžádal evakuaci pěti stovek lidí a zásah 6000 hasičů, vypukl u Hřenska v červenci 2022. Obviněný se k zapálení národního parku doznal v psychiatrické léčebně, kdy policistům řekl, že v něm bylo hodně hněvu a navedly ho hlasy v hlavě. Také uvedl, že požár založil se čtyřmi lahvemi lihu, protože čtyřka je skvostné číslo podobné svastice. Následně ale přiznání odvolal s tím, že byl pod vlivem drog a chtěl udělat policistům radost.
Muž čelí obžalobě z obecného ohrožení a poškození cizí věci, za což mu hrozí až 15 let odnětí svobody. Státní zastupitelství pro něj v minulosti za zapálení parku navrhlo nejméně dvanáctiletý trest. Státní zástupkyně Kateřina Weissová zdůraznila, že se doznal procesně bezvadně hned dvakrát, přičemž hovořil o svém motivu i některých podrobnostech ze spáchání činu. Podle ní není možné k této skutečnosti nepřihlížet, a to i vzhledem k tomu, že muž měl v době přiznání obhájce. Obžaloba tvrdí, že motivem JIřího L. ke žhářství bylo to, že musel před lety ukončit působení na pozici dobrovolného strážce a později neuspěl ve výběrovém řízení pořádaném správou parku.
Právník obviněného Vít Pavko vinu svého klienta za založení rozsáhlého požáru opětovně odmítl. Zároveň se marně snažil vrchní soud přesvědčit, že k potrestání za menší požáry by postačil podmíněný trest s dohledem probačního úředníka a léčení v ambulantní formě. Zdůrazňoval, že muž je po propuštění z vazby již deset měsíců na svobodě, chová se řádně a vyhýbá se drogám. Jiří L. dorazil i k zasedání, odmítl se však vyjádřit jak před soudci, tak před novináři.
Smrž míní, že podmíněný trest se zkušební dobou by pro Lobotku mohl být ve výsledku přísnější než trest vězení, ze kterého mu zbývá odpykat sedm měsíců. „Sebereflexe se u něj neprojevila a je to osoba, která má problémy s ovládáním a sebekontrolou. Ústavní forma ochranného léčení je aspoň zpočátku na místě,“ konstatoval soudce.
Menší požáry zakládal Lobotka v dubnu 2023 na Děčínsku. Podpaloval krmelce, myslivecké posedy nebo rozhlednu. K těmto činům se muž přiznal. Podle pravomocného verdiktu musí uhradit zhruba půlmilionovou škodu, většinu z této částky zasahujícím hasičům.
