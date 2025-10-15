Nezákonně stíhaný dostal odškodné 11,5 milionu: Dodnes se léčí!
Rekordní odškodné 11,5 milionu korun dostal od státu muž, který čelil nezákonnému stíhání s vážnými zdravotními následky. Uvedl to server HN.cz. Vysoké odškodnění soud muži přiznal, protože se stíhaný ve vazbě zhroutil a skončil na psychiatrii. Léčí se dodnes a je v invalidním důchodu třetího stupně.
Dosud nejvyšším jednotlivým odškodněním pro nezákonně stíhaného bylo podle dostupných informací více než 11 milionů přiznaných loni v srpnu někdejšímu šéfovi Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Michalu Halovi. Muže, který nyní získal rekordní odškodné, zadrželi policisté v červnu 2012, když mu bylo 23 let, kvůli podezření ze zpronevěry pěti milionů korun.
Z činu ho obvinil podnikatel, který sám v té době čelil stíhání za daňové úniky a o rok později skončil pravomocně na šest let ve vězení. Při soudu podnikatel a jeho údajní svědkové odmítli vypovídat s poukazem, že by si mohli přivodit trestní stíhání.
Stíhaný mladík měl navíc alibi, protože v době, kdy podle tvrzení podnikatele převzal pět milionů v hotovosti, byl o 100 kilometrů dále v nemocnici. Soud proto mladíka v září 2013 zprostil obžaloby a naznačil, že mohl být sám obětí.
Nezákonné stíhání si však už mezitím u mladíka vyžádalo vážné poškození zdraví. Ve vazbě se psychicky zhroutil a podle znaleckých posudků trpí posttraumatickou stresovou poruchou, která ho zcela vyřadila z normálního života.
Stát muži vyplatil nejprve jen 22.000 korun za nezákonné stíhání a měsíční vazbu, žádné zdravotní následky ale neuznal. Až po více než deseti letech od zadržení Obvodní soud pro Prahu 2 muži přiznal 568.000 korun, částku ale odvolací soud v říjnu 2022 o čtvrtinu snížil.
Případ skončil u Ústavního soudu, který se muže zastal. Obvodní soud poté přiznal muži další odškodné 2,1 milionu korun, které Městský soud v Praze letos v létě zvýšil na trojnásobek.
Skoro stejnou sumu pak muž dostal na úrocích. „Veškeré částky již byly proplaceny,“ sdělila HN.cz mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová.
Kromě tohoto případu a zmíněného bývalého šéfa ŘSD Haly získal vysoké odškodnění také Robert Tempel za nezákonné odsouzení k doživotnímu trestu za dvojnásobnou vraždu.
Ve vězení strávil Tempel téměř 20 let, za mřížemi byl ale i kvůli loupeži. Obžaloby z vraždy ho pro nedostatek důkazů soudy zprostily po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého Ústavního soudu. Na odškodném má dostat od státu zhruba deset milionů.
