Advokát se měl k činu sám přiznat. „Na základě přijatého oznámení se případem zabýváme,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Advokát se má nyní podle důvěryhodného zdroje snažit s poškozenými klienty dohodnout na vyrovnání. „Od té doby, co to prasklo, se snažím celou situaci s poškozenými řešit a doufám, že výše škody bude během následujících týdnů uhrazena v plné výši,“ řekl advokát pro server novinky.cz.
„Manko“ chce prý pokrýt prodejem vlastních nemovitostí. Za co ale peníze utratil, neprozradil. Případem se zabývá i Česká advokátní komora. Ročně řeší několik podobných problémů.
