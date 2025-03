Odsouzený vrah Kramný: Svůj případ žene do Štrasburku!

Petr Kramný odsouzený za vraždu své manželky a dcery v Egyptě v roce 2013 podal stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. České televizi (ČT) to potvrdil tiskový odbor soudu a spolek Šalamoun, který se případem zabývá déle než deset let. Muž, který si za dvojnásobnou vraždu odpykává 28 let ve vězení, se pokoušel o obnovu řízení. Soudy mu však nevyhověly, naposledy neuspěl loni u Ústavního soudu. Spolek Šalamoun se také obrátil na ministerstvo spravedlnosti s podnětem ke stížnosti pro porušení zákona.

„Soud obdržel žádost pana Kramného,“ uvedl pro ČT tiskový odbor soudu ve Štrasburku. Nyní bude soud rozhodovat, zda je stížnost přípustná a zda se případem bude zabývat. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že soud ho zatím nekontaktoval. „Evropský soud pro lidská práva nám stížnost pana Kramného k vyjádření zatím nezaslal,“ sdělila televizi mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová.

Video Petr Kramný – Chladnokrevná vražda manželky a dcery v egyptském hotelovém pokoji? - Videohub Video se připravuje ...

Obecně podle Nevšímalové platí, že evropský soud žalovanému státu zašle k vyjádření zhruba pět procent stížností, zbytek odmítne sám. „Doba mezi podáním stížnosti a zasláním žalované vládě k vyjádření, pokud k tomu dojde, bývá v praxi rok, někdy i déle,“ dodala mluvčí.

Václav Peričevič ze spolku Šalamoun pro ČT uvedl, že Kramný se na Evropský soud pro lidská práva obrátil v únoru. Podnět ke stížnosti pro porušení zákona podal na ministerstvo spolek. „Spis v současné době již máme, věc posuzujeme, nemůžeme však - vzhledem k jeho objemu - předpovědět, kolik času budeme potřebovat,“ uvedla k tomu Nevšímalová.

Ústavní soud loni na podzim odmítl Kramného stížnost směřující proti rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě, které obnovu řízení v jeho případu nepovolily. Odmítnutí stížnosti Ústavní soud odůvodnil tím, že návrh na povolení obnovy řízení ani další spisový materiál neuvedl žádné nové důkazy nebo skutečnosti, které by mohly být důvodem pro nové odlišné rozhodnutí o vině či trestu.

Kramný podle obžaloby a pravomocného rozsudku zavraždil v roce 2013 v egyptském hotelu svou manželku a dceru elektrickým proudem. Řešil tak podle vyšetřovatelů dlouhodobé spory v rodině. V roce 2016 byl odsouzen na základě nepřímých důkazů. Vinu od počátku popíral. Rozsudek potvrdil Vrchní soud v Olomouci, Nejvyšší i Ústavní soud.