Bráškové Paťko (†7) a Kubko (†5) utonuli pod ledem: Bolestná slova rodiny

Bráškové si hráli odpoledne venku před domem. Jejich těhotná matka Mariana na ně dohlížela z okna. Když na chvíli odešla položit jejich sestřičku do postýlky, chlapci zmizeli z dohledu. Jakmile si Mariana uvědomila, že chlapci nejsou tam, kde je před chvílí viděla, začala je zoufale hledat. Po několika hodinách bez výsledku kontaktovala rodina policii.

Kamerové záznamy odhalily poslední minuty

Do rozsáhlé pátrací akce se zapojili policisté, hasiči i místní dobrovolníci. Klíčovou roli v pátrání sehrály bezpečnostní kamery. Záznamy ukázaly, že chlapci se mezi 16. a 17. hodinou pohybovali kolem autobusové zastávky nedaleko domova. Krátce nato zamířili směrem k jezírku. Vodní plocha byla kvůli oteplení částečně pokrytá slabým ledem a ten se pod nimi prolomil. Chlapci se během okamžiku ocitli pod hladinou.

Na břehu zůstaly pouze jejich sáňky a odrážedlo. Když záchranáři dorazili na místo, objevili v ledu prolomenou díru. O chvíli později bylo pod hladinou nalezeno tělo jednoho z bratrů a krátce nato i druhého. Obě děti už bohužel nejevily známky života. „Když jsme se dozvěděli, kde je našli, nechtělo se nám to věřit. Nikdy se tam nezdržovali. Nevíme vůbec, co je to najednou napadlo,“ řekla deníku Nový Čas teta hochů Simona.

Zlomení rodiče

V době tragédie se Mariana starala se o další tři děti, zatímco otec Lukáš byl v práci. Rodina je podle příbuzných milující a soudržná. „Je to obětavá maminka. Vždy, když jsem k nim přišla, věnovala se dětem, přitom vařila a uklízela. Děti pro ni byly vždy na prvním místě,“ popsala Simona. Zároveň odmítá kritiku, která se na truchlící matku snesla. „Nevíte ani jak, stačí vteřina nepozornosti,“ uvedla na svém Facebooku.

Neštěstí rodiče naprosto zlomilo. Mariana se psychicky zhroutila a neustále si vyčítá, co se stalo. „Stojí u okna a dívá se směrem k jezírku, ale nedokáže se k němu ani přiblížit. Odmítá jídlo i pití,“ popsala příbuzná. Ani Lukáš nemůže uvěřit, že přišel o dva syny najednou. Blízcí popisují, že od tragédie téměř nepromluvil a jen tiše truchlí.

Starosta: Nic takového jsem nezažil

Přátelé rodiny se proto rozhodli pomoci nejen s pohřbem chlapců, ale i s možností nového začátku. „Nemůžou tam zůstat. Každý pohled na to místo je ničí,“ vysvětlila smutně Simona. Proto byla vyhlášena veřejná sbírka, která má pokrýt náklady na rozloučení s dětmi, památníky i stěhování rodiny na jiné místo.

Celá obec je z tragédie otřesena. Starosta Štefan Škraban přiznal, že místní něco takového ještě nezažili. „Je to strašná událost, která zasáhla každého z nás,“ uvedl starosta.

Policie už zahájila trestní stíhání pro přečin usmrcení a zjišťuje všechny okolnosti tragédie. Někteří místní upozorňují, že jezírko na pozemku by mělo být oplocené, aby se podobná tragédie už nikdy nestala.