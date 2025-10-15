Otřesný nález policistů v Bratislavě: Mrtvé miminko v pračce, matku obvinili
Bratislavou otřásl mimořádně smutný nález. Policisté v pračce v jednom z bytů v Nobelově ulici našli tělíčko novorozence. Mladičkou oběť našla policie zabalenou v hadrech na popud lékařů. Ti přijali matku s podezřele silným krvácením.
Děsivý případ se začal psát kvůli hospitalizaci ženy se silným krvácením. Lékařům přišlo velmi podezřelé, a proto se rozhodli informovat policii. Na pověřenou jednotku čekal v bytě ženy v Nobelově ulici v Bratislavě naprosto příšerný nález.
V pračce objevili mrtvé tělíčko novorozence zabalené do hadrů. Hospitalizovaná žena prý tvrdí, že netuší, jak se dítě do pračky dostalo. Její partner, zřejmě otec dítěte, prý o porodu své družky vůbec nevěděl. Policie ho na místě zatkla.
Vyšetřovatelé na místě zajišťují stopy a vše pečlivě dokumentují. „Zásah policie trval od časných ranních hodin, asi od druhé nebo třetí hodiny ráno,“ napsala TV JOJ.
Podle nejnovějších informací slovenských médií nastal v případu zásadní posun. Vyšetřovatelé krajské kriminální policie v Bratislavě zahájili trestní stíhání pro podezření ze zločinu vraždy novorozeného dítěte matkou. Potvrdila to mluvčí bratislavské policie Katarína Bartošová.
Obviněná je žena vietnamského původu jménem Thi Mien. Vyšetřování nadále pokračuje a kriminalisté zjišťují přesný průběh smutné události.
