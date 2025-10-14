Manželé uhořeli v malém letadle: Nehoda přišla jen pár vteřin po startu!
Manželé Connorsovi v sobotu zemřeli při nehodě malého letadla na letišti Shellharbour v Austrálii. V letadle s nimi seděl i jejich známý, který také bohužel nepřežil. Že se děje něco hrozného, bylo patrné už pár vteřin po startu. Letadlo se dostalo asi 30 metrů vysoko, pak přišla katastrofa!
Andrew (†55) a Julianne (†54) Connorsovi dorazili na letiště v sobotu okolo půl desáté ráno. Do malého letadla, které Andrew pilotoval, s nimi sedl kamarád Colin McLachlan (†73). Trojice zřejmě měla namířeno na nedaleký závod v Bathurstu.
Těsně po startu, když bylo letadlo ve výšce asi 30 metrů, přišla tragédie. Stroj začal přepadávat na levou stranu a zřítil se zpět na ranvej. „Sotva byli ve vzduchu, když to začalo hořet,“ popsal kamarád trojice, který se stal přímým svědkem nehody deníku The Sun.
Hasiči na místě byli v řádu minut, nedaleko totiž zrovna probíhalo cvičení. Ani to však tři životy nezachránilo, posádka zemřela při nárazu. Letadlo po tvrdém pádu a následném požáru skončilo na odpis. „Byla to velmi děsivá nehoda,“ řekl policejní komisař Aaron Wunderlich. „Chtěl bych poděkovat záchranným složkám, tohle byl těžký zásah a hasiči i zdravotníci odvedli skvělou práci,“ dodal.
Nečekaná tragédie místní komunitu velmi silně zasáhla. Dvojici tvořil manželský pár více než třicet let, mají dvě dospělé děti. „Andrew byl ten typ člověka, který by udělal cokoliv, aby pomohl člověku v úzkých,“ řekl jeho blízký přítel. Connorsovi společně vlastnili autokemp. Andrew navíc podnikal i ve stavebnictví.
Australské ministerstvo dopravy začalo incident vyšetřovat. Příčiny nehody nejsou zatím jasné.
