„Stanislav Matoušek. Jak strašně neosobně to zní. Pro nás všechny, rodinu, přátele, kolegy, pro nás pro všechny to byl prostě Staňa,“ řekla v úvodu smutečního projevu za rodinu řečnice Jana Semotamová. Připomněla, že život se s ním nemazlil, a vše si musel tvrdě vybojovat. Přesto byl vždy veselý a společenský. Pohřeb se konal v Matouškově rodném Zlíně.
„Vzpomínek je tolik, že bychom je ani nedokázali povyprávět,“ prozradila řečnice s tím, že pro své nejbližší byl rodinným psychologem a pro přátele zpovědní vrbou.
Osudné létání
Jeho srdcovou záležitostí byl uplynulých 30 let karlovarský Parkhotel Richmond, kde nejraději trávil čas mezi personálem. „Miloval létání, golf, moře,“ pokračovala řečnice.
Pohřeb ředitele karlovarského hotelu Richmond Stanislava Matouška (†76), který zemřel při letecké nehodě, se odehrál v jeho rodném Zlíně. Pavel Ryšlink
Právě létání se mu ale 22. září stalo osudným. Jeho stroj Beechcraft BE 58 Baron, kde byl sám a pilotoval ho, se ve špatném počasí zřítil do lesa u obce Tis u Blatna na severním Plzeňsku. Trosky byly rozmetány zhruba 300 metrů kolem a vzplály.
Thalie za život
Smuteční řečnice připomněla, že Stanislav Matoušek žil život naplno a měl stejnou jiskru, jako má moravské víno. „Kdyby se udělovala Thalie za život, tak by byl určitě jejím laureátem,“ uvedla a připomněla také citát čínský filosof Lao-c´, který říká, že silní neumírají přirozenou smrtí.
S karlovarským hoteliérem se přišli rozloučit i jeho dva velcí kamarádi Pavel Zedníček (75) a Boleslav Polívka (76). „Byl to člověk s velkým úsměvem a s velkou duší. Prožil krásný život! Co si víc přát?,“ uvedl Polívka.