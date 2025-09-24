Podle informací Blesku.cz při havárii letadla zemřel majitel Parkhotelu Richmond v Karlových Varech. „Hotel vlastnil řadu let. Pocházel z Moravy, kam také často létal svým soukromým letadlem. Už to byl starší pan, kterého trápily nejrůznější zdravotní neduhy například se srdcem. Netušíme, co se mohlo přihodit, ale je nám to líto,“ potvrdil pro Blesk.cz jeden z bývalých zaměstnanců vyhlášeného karlovarského sanatoria.
Letadlo se zřítilo do lesa u obce Balková. Mělo jít o typ dvoumotorového stroje Beechcraft BE 58 Baron z roku 1980. Po dopadu se roztříštilo na několik kusů, které začaly hořet.
„Nedaleko Balkové došlo k pádu menšího letadla s následným požárem. Zasahují jednotky z druhého stupně požárního poplachu,“ uvedl krátce po neštěstí mluvčí hasičů Petr Poncar. Podle registru Úřadu pro civilní letectví patřil letoun společnosti Richmond, která provozuje památkově chráněný lázeňský hotel v Karlových Varech.
Stroj přerážel stromy
V místě probíhalo také rozsáhlé pátrání po případných dalších obětech leteckého neštěstí. Obavy panovaly i kvůli tomu, že vrcholí houbařská sezona, zraněným tak mohl být i náhodný návštěvník lesa. „Při rozsáhlém pátrání v lese, kam letadlo spadlo, policie při pátrání nenašla žádné další zraněné či usmrcené lidi,“ uvedla v úterý policejní mluvčí Pavla Burešová.
Podle fotografií, které hasiči zveřejnili, letadlo zřejmě při pádu přerazilo vršky několika stromů. „Když záchranáři došli na místo, nebylo už komu pomoci,“ uvedl mluvčí záchranné služby Luboš Bouček.
„Budeme se zabývat zadokumentováním celé události a jejím ohledáním, které bude trvat po několik hodin, stejně tak jako následnou realizací trestního řízení. To vše ve spolupráci s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ uvedli policisté.
VIDEO: Zbraň místo letenky. Rudolf Bečvář v roce 1976 letadlo na lince Praha-Bratislava do Mnichova.
Zbraň místo letenky. Bečvář před více než čtyřiceti lety unesl letadlo až do Mnichova Videohub