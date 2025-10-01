Poprask v letadle Ryanairu: Daniela vyvedli za ucho! Chtěl otevřít nouzový východ
Partička Britů vyrazila z londýnského letiště Luton do španělského Alicante na rozlučku se svobodou. Popili a jeden se pak za letu pokoušel otevřít nouzový východ. Letadlo kvůli tomu nouzově přistálo ve Francii, tam pro kumpány let skončil. Rozdováděného otvírače vyvedli policisté za ucho. Video se zákrokem se stalo virálním.
Když slavit, tak pořádně. Tím se skupinka Britů řídila od první chvíle. Podle svědků se upravili alkoholem už v letištní hale, sotva doklopýtali do letadla. „Veselo“ s nimi bylo i na palubě. Pošťuchovali se, byli neukáznění a mluvili tak, že se mnozí pasažéři kolem červenali.
Majstrštyk měl ale teprve přijít. Holohlavý potetovaný pořízek Daniel se pokoušel za letu otevřít nouzový východ. „Bylo to děsivé pro všechny v letadle. Pilot neměl jinou možnost než přistát,“ citoval policii britský deník The Sun. Letadlo tak neplánovaně dosedlo ve francouzském Toulouse.
Pro partičku si přišla policie. Všichni odcházeli z paluby víceméně v klidu, jen Daniel se nehodlal dát lacino. S policisty se pral, nakonec ho zpacifikovali a vyvedli za ucho ven. „Oni si začali, to je můj táta,“ křičel za ním mladík.
Teenager se pak při odchodu se ještě dohadoval s cestujícími a zdržoval. Policistovi s ním došla trpělivost, a zkušeně ho vyvedl. Celou akci ocenili ostatní cestující potleskem. Letadlo poté pokračovalo do cílové destinace. Mluvčí společnosti Ryanair uvedl, že vůči nepřijatelnému chování cestujících mají aerolinky nulovou toleranci.
Ve Francii i Británii jsou za ohrožení bezpečnosti letadla obdobné tresty, až pět let v base a pokuta v přepočtu 1,67 milionu korun. Za opilství na palubě až dva roky a asi 111 tisíc korun. Jaký trest Britům hrozí, je otázkou. Později ale sdíleli na sociální síti společné snímky ze Španělska.
