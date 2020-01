Opilá žena mužům v letadle nabízela sex: Pak pokousala letušku a jednoho z cestujících!

Ti, kteří v květnu minulého roku nasedli na let v Abú Dhabí společnosti Etihad, na to nikdy nezapomenou. Do letadla nastoupila i Demi Burtonová (20), která před letem značně pila a v pití pokračovala i na palubě. Opilá se posléze mužů ptala, zdali s ní nebudou mít sex. Rozzuřená později zaútočila na palubní posádku poté, co jí odmítli nalít další alkohol!

Devátého května minulého roku nastoupila v Abú Dhabí do letadla společnosti Etihad Demi Burtonová, která se vracela domů do Carringtonu v Anglii poté, co tři měsíce strávila se svou rodinou v Austrálii. Před letem Burtonová pila alkohol a na palubě letadla si objednávala jedno červené víno za druhým.

Opilá posléze nabízela dvěma mužům sex. Ti se nejdříve jejím narážkám smáli, ovšem posléze jim to začalo být nepříjemné a odmítli ji. „Oba se snažili ukončit konverzaci s ní, ale ona pokračovala. Jeden řekl, že byl trochu šokován jejími narážkami, a lidé, kteří seděli kolem ní, ji žádali, ať je ticho,“ uvedla žalobkyně Claire Brocklebanková pro britský deník Daily Mail.

Let se však proměnil v noční můru poté, co jí palubní personál odmítl nalít další víno. „Tak to s tím letadlem můžete rovnou i přistát,“ křičela na posádku letadla. „Zdá se, že pila předtím, než nasedla do letadla,“ uvedla žalobkyně Claire Brocklebanková.

Nejprve Burtonová začala hrozit palubním průvodčím pěstmi. Poté, co se jí snažili zpacifikovat, se začala chovat agresivně. Palubní posádce muselo pomoci Burtonovou uklidnit šest cestujících. Jednoho z nich, konzultanta anesteziologie, pokousala na ruce a dala mu hlavičku. Pokousala i jednu z letušek na předloktí a udeřila ji hlavou do brady. Dalšího z pasažérů kopla do žeber a tváře.

„Byla to stresující situace. Jakkoli se mi podařilo zachovat profesionalitu a klid, je nepřijatelné, aby někdo s posádkou zacházel takovým způsobem, a není fér vůči ostatním cestujícím, aby k něčemu takovému přihlíželi,“ uvedla letuška Fouzia Naimová Manchester Evening News.

„Chovat se spořádaně při letu, obzvlášť při dálkovém, je zásadní, a ti, kteří řád podrývají, mohou vše ohrozit. Obávám se, že z vás musím učinit výstrahu pro ostatní,“ uvedl soudce John Edwards a poslal Burtonovou na půl roku za mříže. Burtonová později uvedla, že má panický strach z létání, a proto pila.