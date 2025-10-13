Tragédie na Sokolovsku: Zdrogovaný řidič zabil chodkyni (†59)
Tragická nehoda se odehrála v pondělí ráno ve Svatavě na Sokolovsku. Osobní vůz tady srazil chodkyni, žena na místě zemřela.
Neštěstí se stalo v Kraslické ulici. Řidič (32) za volantem osobního auta srazil ženu. „Utrpěla zranění, kterým na místě podlehla,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
Alkohol řidič nenadýchal, horší už to bylo s omamnými látkami. „Orientační test na návykové látky vyšel pozitivně. Řidič byl následně převezen do nemocnice k odběru biologického materiálu,“ dodala mluvčí. Přesnými příčinami nehody se policisté dál zabývají.
