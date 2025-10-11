Tragická nehoda v Janově: Srážku s náklaďákem řidička auta nepřežila

Snímky z autonehody v Janově
Autor: ČTK - 
11. října 2025
13:42

V Janově na Svitavsku na silnici I/35 11. října ráno zemřela při dopravní nehodě řidička osobního automobilu. Její vůz se srazil s nákladním autem. Silnice byla po dobu odstraňování následků nehody zavřená. ČTK to řekla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Řidička vozu Seat utrpěla zranění, kterým podlehla na místě. Příčinu nehody policie vyšetřuje. Nehoda se stala u odbočky směrem na obec Čistá. "Dechová zkouška ke zjištění alkoholu v dechu i test na návykové látky byly negativní. U řidičky, rok narození 1977, byla nařízená soudní pitva," uvedla Janovská.

