Noční drama ve Špindlerově Mlýně: Turista se zřítil z výšky 300 metrů!

Téměř dvě desítky horských záchranářů v noci na středu zasahovaly v Dlouhém dole nad Špindlerovým Mlýnem u dvou polských turistů, z nichž jeden se zřítil ze svahu Železné hory do potoka. Utrpěl poranění nohy a byl podchlazený. Turisté neměli dostatečnou protiskluzovou výbavu, vyplynulo z informací Horské služby (HS) Krkonoše. Na místě zasahovalo také pět členů polské horské služby GOPR. Záchranáři povolali i vrtulník, který ale nakonec nebyl pro převoz zraněného turisty do nemocnice potřeba.

Polští turisté se vydali do Špindlerova Mlýna, ale zřejmě neznalost terénu je svedla z cesty a dostali se do obtížného terénu. Neměli dostatečné vybavení, jako jsou boty bez nesmeků, a jeden z nich se z téměř třísetmetrové výšky zřítil do potoka, řekl mluvčí HS Marek Fryš.

Záchranáři dostali informaci o neštěstí okolo 22:00, ale neznali přesné místo, proto postupovali k oběma turistům z různých směrů. „Lokalita je těžko dostupná a bylo jasné, že budeme muset použít lanové techniky k vyproštění zraněného,“ uvedl jeden ze zasahujících členů HS.

Náročný transport pacienta do Špindlerova Mlýna, včetně doprovodu jeho kolegy, byl ukončen ve středu okolo 4:00. Ve Špindlerově Mlýně si podchlazeného turistu převzala do péče zdravotnická záchranná služba.

V Krkonoších v lavinových lokalitách platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech Krkonoš je 80 až 140 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích a žlabech. Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu, uvedla HS ve středeční lavinové předpovědi na webu.