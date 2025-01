Sportovkyně vyrazily v Krkonoších jak na motýly: Totálně vyřízené je do tepla svážela horská služba

Slunce hřálo, lyžaři i návštěvníci Špindlerova Mlýna v Krkonoších si užívali nádherný den. Přízně počasí využily členky polského sportovního klubu. Jen v lehkém oblečení a sportovních botách vyrazily běhat na hřebeny hor.

Na to, co v zápětí nastalo, jistě nezapomenou. Razantně se změnilo počasí. „Z poklidného počasí byla zimní bouře, jak má být. Vítr od jihu dosahoval na hraničním hřebeni asi 120 km/h, mlha, sníh, no prostě něco, co přijde z ničeho nic, a kdo to nečeká, jen se diví,“ popsali horští záchranáři.

A překvapených lidí bylo více. Z Labské boudy záhy spěchal horský záchranář pro skialpinistu, který u Vysílače Sněžné jámy vyhodnotil, že dál už to nedá. Když ho tam zachránce našel, sám se nestačil divit.

„Objevily se první dvě polské naprosto vyčerpané a vystresované sportovkyně,“ uvedla horská služba. Záchranář je předal do budovy a vyrazil na pomoc dalším Polkám, které jejich kolegyně nahlásily jako ztracené. To už na místo mířili i horští záchranáři ze Špindlerova Mlýna i polské strany.

„Po chvilce byly nalezeny další dvě dvojice sportovkyň a poslední dívku, se štěstím, potkali záchranáři, kteří jeli z Polska,“ dodala horská služba. Vše tak, naštěstí, dobře dopadlo. „Pro všechny to byl ale vztyčený Krakonošův ukazováček,“ dodali s nadsázkou horští záchranáři.