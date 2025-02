Krkonoše smutní: Zemřel Krakonoš Lubomír Kočíb (†68). Hory strážil desítky let

Krkonoše přišly o svou ikonickou postavu - zemřel Lubomír Kočíb, který po desetiletí zosobňoval legendárního strážce hor. Rodák z Prostějova se stal Krakonošem v roce 1994 a s charakteristickým plnovousem a dlouhými vlasy neodmyslitelně patřil k místní atmosféře. Přestože v roce 2022 odešel do důchodu, v roli Krakonoše plánoval pokračovat, dokud mu to zdraví dovolí. Svůj životní příběh uzavřel dříve, než stihl splnit poslední přání - návrat do rodného Prostějova.