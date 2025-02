Zdražování na horách: Česko se drží, Alpy šly s cenami nahoru. Jak lze ušetřit?

V Česku začíná období jarních prázdnin, což znamená, že tisíce rodin se chystají vyrazit na hory za zimními sporty. Jenže jakou destinaci zvolit? Podle Asociace horských středisek (AHS) se v Česku během letošní sezóny prakticky nezdražovalo, či jen mírně. Některé resorty dokonce zlevnily. To v Alpách šly ceny plošně spíše nahoru, potvrzují data ze středisek. V obou případech nicméně platí, že letošní podnební podmínky jsou řádově příznivější než vloni.

Podle asociace jsou náklady na zimní dovolenou na českých horách o třetinu až polovinu nižší než za hranicemi. „V ČR zaplatí lyžař za celodenní skipas v průměru 750-1000 Kč (30-40 eur), v průměrném alpském středisku vydá 60 eur a v prémiovém téměř 80 eur. Ceny domácích skipasů v sezóně 2024-25 zůstávají v zásadě stejné nebo velmi podobné loňským,“ uvádí AHS.

Dvě třetiny českých středisek podle asociace drží ceny z loňské sezóny. Čtvrtina je lehce zvýšila, zhruba o 1 až 3 procenta, a přes 15 procent českých středisek dokonce zlevnilo. Stále více areálů navíc nabízí plovoucí ceny skipasů a různé akce, kdy lze ušetřit tím, že si člověk skipas pořídí dostatečně předem nebo na méně exponovaný čas. „Skiareály tak lépe rozloží zátěž střediska v různých časových obdobích, současně je to příležitost pro návštěvníky významně ušetřit,“ vysvětluje AHS.

Tradičně nejdražší je Špindlerův Mlýn, kde denní skipas vyjde na 1 690 korun. Nedaleko v Peci pod Sněžkou už to ale padá na 870 korun. Klínovec v Krušných horách vyjde na 1 040 korun, Bílá v Beskydech na 870 korun, Lipno nad Vltavou na 750 korun a Ještěd na 950 korun.

V Alpách si připlatíte

Alpská střediska plošně zdražovala o 5 až 10 procent. Například ve slavném rakouském Kitzbühelu vyjde skipas na den za 76 eur (1 913 korun), ještě loni to přitom bylo 60 eur (1 510 korun). Stejné ceny panují v Zell am See, levnější je Dachstein West, kde skipas vyjde na 59 eur (1 485 korun) a meziročně zdražil jen o pár korun.

V Itálii ve Val di Fiemme vyjde letos denní skipas na 69 eur (1737 korun), v Cortina d’Ampezzo je to 77 eur (1 938 korun) a stejná cena panuje ve Val Gardena. V Livignu vyjde skipas na den 66 eur (1 661 korun).

Na Slovensku vychází nejdráže středisko Jasná, kde za denní skipas dáte 69 eur (1 737 korun), je ale také největší a nejmodernější. V ostatních střediscích ceny padají, Tatranská Lomnica vychází na 43 eur (1 082 korun) a Štrbské Pleso na 54 eur (1 359 korun).

Levnější je lyžování v Polsku. V hlavním zimním středisku Zakopane získáte denní skipas za 913 korun, ve Szczyrku za 940 korun a v Karpaczu v polských Krkonoších za 885 korun.

Počasí letos vyšlo, ale...

V zahraničí stejně jako v Česku platí, že lze významně ušetřit včasným nákupem a nákupem skipasu online. Nakupování dopředu ale poslední roky může komplikovat počasí – není jasné, jak na horách bude. Zvlášť loňská sezóna byla poznamenaná takovým teplem, že v Česku většinu dní chyběl přírodní sníh.

Podobné situace navíc lze vzhledem ke klimatické změně očekávat stále častěji. Loňský rok byl podle meteorologické služby Evropské unie Copernicus nejteplejší v historii měření. Studie Univerzity Bayreuth zveřejněná ve vědeckém magazínu PLOS ONE uvádí, jeden z osmi lyžařských resortů do konce století kompletně přijde o přírodní sníh.

Letos jsou podmínky pro zimní dovolenou lepší. „Zásluhou příznivého počasí je na horách dostatek přírodního i technického sněhu. Podle předpovědí počasí na únor lze očekávat výborné podmínky pro návštěvu českých hor,“ láká šéf AHS Libor Knot. Asociace dokonce tvrdí, že dosavadní průběh sezóny je skvělý.

Zasněžovací systémy a akumulační nádrže jsou něco, do čeho lyžařské areály investují stále častěji, aby se připravily na oteplující se klima. Akumulační nádrže sbírají vodu ze srážek a oblev, kterou pak využívají k technickému zasněžování a je možné ji využít i k hašení požárů. „V zahraničí jsou akumulační nádrže běžné, bohužel v ČR je schvalování jejich výstavby bez objektivních příčin zpomalováno či zcela zastavováno,“ povzdychl si Knot.

Prezidentka AHS a bývalá olympionička Kateřina Neumannová k tomu dodává, že krokem k udržitelnosti je také necestovat za zimními sporty stovky až tisíce kilometrů autem. „Podle studie Dolomiti Superski z podzimu 2023 vytváří doprava hostů do střediska až 70 % emisí CO2 spojených s horskou dovolenou, teprve na zbylé části se podílí ubytování a provoz lanovek,“ upozornila.

Češi chtějí peněženku nechat doma

Zimní dovolené jsou přitom mezi Čechy oblíbené. Podle průzkumu společnosti Visa ji během letošní zimy plánuje strávit na horách polovina Čechů, kteří za den plánují utratit 1000 až 3000 korun na osobu. Drtivá většina lidí se chystá do Česka, zbytek do Rakouska, Slovenska a Itálie. Obvyklá délka je dva až tři dny.

Míru utrácení na horách do jisté míry podle Visa ovlivňuje to, jestli resorty berou karty. 71 procent Čechů chce na sjezdovku vyrazit bez peněženky. Pokud někde neberou karty, zvažují, že už se příště nevrátí. Skipasy ale už většinou digitálně platit lze, nejčastější problém v resortech bývá s občerstveními či parkováními.