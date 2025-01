Hospod je v Česku moc, ale mají význam, říká Kastner. Bojí se, že hromada jich padne

K velkému zdražování se restaurace v Česku uchýlily v posledních letech. Ať už vlivem přesunu piva do jiné sazby DPH, nebo astronomickými účty za energie či nedostatkem personálu – ceny musely zvýšit, protože jim rostly náklady. Za posledních pět let restaurace podle dat společnosti Dotykačka ČR zdražily o 46 procent.

Přesto jejich ekonomická situace často není zrovna nejlepší. Restauracím v Česku za rok 2024 v průměru klesly nominální tržby o 0,4 procenta, po zohlednění inflace o 6 procent, zjistila Dotykačka. Lidé už přicházejí méně a více se rozmýšlí, za co peníze utratí.

Letošní rok proto podle Kastnera bude pro gastronomii v Česku zásadní. Konečně nejsou očekávané žádné velké změny, tržby by měly mírně růst, takže bude moci nastat rok „úklidu, financí a marketingu“. Hospody čeká vyhodnocení, zda se jim podnikání vyplatí, nebo nikoliv.

Vesnické hospody končí

Kolik už jich skončilo, je podle Kastnera těžké odhadnout, protože k jedné hospodě se může vázat více IČO. „My vidíme jasný trend konce vesnických hospod,“ říká s tím, že to odvozuje z poklesu odběrných míst a z rozhovorů s velkoobchody a dodavateli.

Podle experta hodně zásadních aspektů v české gastronomii stále není vyřešených. Není například jasné, jestli příští vláda, která vzejde z podzimních sněmovních voleb, opět zavede elektronickou evidenci tržeb. Ve vzduchu visí otázka spropitného a jak k němu přistupovat. A pak je tu velký nedostatek lidí, zvlášť těch kvalitních.

„I z tohohle pohledu spousta lidí bude zvažovat volbu, zda neexistuje jiná podnikatelská sféra,“ míní Kastner a dodává: „Celé gastro nepadne, to je blbost, ale 20 procent jich (podniků, pozn. red.) musí mít naprosto fundamentální problém.“

Záhadně magické gastro

Přitom přiznává, že v Česku bylo vždy hospod hodně a v přepočtu na obyvatele možná příliš moc. „Ale zároveň musíme říct ten kontext, protože my máme pivní kulturu,“ upozorňuje Kastner s tím, že hodně hospod je přímo vázaných na českou společnost. Jestli jich má být někde v Evropě hodně, tak v Česku, je přesvědčený. „My přicházíme o to, co mělo v české společnosti význam. Neznamená to, že ti lidé nepijí a nejí, ale oni jen mění tu spotřebu za to, že pijí v garážích nebo doma,“ popisuje, proč jej současná situace mrzí.

Jedním dechem ale dodává, že je mu záhadou, kolik Čechů se neustále do podnikání v tomto oboru hrne. „Jsou to nadšenci, lidi, kteří chtějí zkusit štěstí nebo kteří si myslí, že to gastro umí, tohle některým místům uměle prodlužuje život,“ podotýká Kastner. Často ale tito lidé za dva až tři roky vyhoří. „To gastro je nějaké záhadně magické,“ dodává.