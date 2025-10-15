Při nehodě na D1 zemřel politik Michal Pavlík (†38)! Z detailů mrazí

15. října 2025
14:33
15. října 2025
12:48

Ve středu brzy ráno došlo na dálnici D1 ve směru do Bratislavy k tragické nehodě. Na místě zemřel slovenský politik Michal Pavlík (†38)! Člen mimoparlamentní strany Demokrati se v dodávce srazil s náklaďákem. Politická strana napsala smutný vzkaz.

K dopravní nehodě došlo krátce před pátou hodinou ranní. „Podle dosud získaných informací došlo ke střetu nákladního motorového vozidla s dodávkou. Obě vozidla skončila mimo silnici a řidič dodávky utrpěl zranění," napsala na sociálních sítích slovenská policie.

Zdrcená reakce strany

Dodávku řídil již zmíněný politik Michal Pavlík. Podle deníku Plus JEDEN DEŇ politik musel vozidlo krátce před nehodou zastavit. Důvodem měla být technická závada. Kamion do dodávky následně narazil v plné rychlosti. Pavlík na místě zemřel.  

„Drahý Michal, táta, partner a náš kolega a kamarád. Nemůžeme uvěřit, že jsi nás dnes nad ránem navždy opustil. Prosíme všechny, kteří jste Michala znali, abyste mu věnovali laskavou vzpomínku. Vyslovujeme upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ uvedla strana v prohlášení. Michal po sobě zanechal manželku a dvě děti. 

Drzej floutek ( 15. října 2025 14:37 )

Neznal jsem. Ale rip.

Drzej floutek ( 15. října 2025 14:36 )

Chlastá celá rodina ☝️

doktormediciny ( 15. října 2025 14:15 )

Setady chytate bezprednetnych detailu. Z clANKU jsem nepochopil kde nehodu zavinil. i tak by ti politici mohli se angazovat za padesati procent. Skoda zivota

kdoasi ( 15. října 2025 13:28 )

...řidič dodávky utrpěl zranění, které při střetu utrpěl, uvedla slovenská policie. Tak nevím...chlastá slovenská policie nebo pisálci z Plesku?

