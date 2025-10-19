Podezřelé úmrtí v Zábřehu: U paneláku ležel v krvi muž se zohaveným obličejem

Pejskař našel v podchodu u paneláku v Zábřehu mrtvého muže.
Pejskař našel v podchodu u paneláku v Zábřehu mrtvého muže.
Pejskař našel v podchodu u paneláku v Zábřehu mrtvého muže.
Pejskař našel v podchodu u paneláku v Zábřehu mrtvého muže.
Pejskař našel v podchodu u paneláku v Zábřehu mrtvého muže.
Aktualizováno -
19. října 2025
15:08
Autor: rv - 
19. října 2025
14:49

Kriminalisté prověřují od nedělního rána v Zábřehu na Šumpersku podezřelé úmrtí muže. Pejskař jej našel v podchodu u jednoho z paneláků. Tělo leželo v kaluži krve a mělo zohavený obličej. K objasnění okolností mužova úmrtí byla nařízena soudní pitva. 

Pro muže, který mrtvolu objevil, to byl pořádný šok. „Mám úplně strach jít večer spát. Uvidím ho i přes zavřené oči. Klepu se ještě teď,“ řekl pro CNN Prima NEWS. Kolem těla prý bylo plno krve a mrtvý měl k nepoznání zohavený obličej.

Podle místních se v lokalitě schází různí podivní lidé, za tmy prý je o strach parčíkem mezi bytovkami chodit. „Večer tady kolikrát není klid,“ řekl jeden z obyvatel sídliště. 

„Kriminalisté prověřují od dnešního rána v Zábřehu podezřelé úmrtí muže. K objasnění okolností jeho úmrtí byla nařízena soudní pitva,“ uvedl policejní mluvčí Ivana Skoupilová. Dodala, že více informací policie zveřejní, jakmile to bude možné.

Pejskař našel v podchodu u paneláku v Zábřehu mrtvého muže.
Pejskař našel v podchodu u paneláku v Zábřehu mrtvého muže.
Pejskař našel v podchodu u paneláku v Zábřehu mrtvého muže.
Pejskař našel v podchodu u paneláku v Zábřehu mrtvého muže.
Pejskař našel v podchodu u paneláku v Zábřehu mrtvého muže.

Video  Pražská mordparta objasnila vraždu seniora v Kunraticích.  - Policie ČR
Video se připravuje ...

 

 

Témata:
policieúmrtípitvavyšetřováníolomoucký krajpodezřelé úmrtíZábřehokres Šumperk
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud