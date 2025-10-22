Drama ve školce na Jablonecku: Dítě (3) opařili polévkou, zasahovala záchranka
Obyčejný oběd ve školce Mšeňáček na Jablonecku se vmžiku změnil v boj o život malého chlapce (3). Během servírování jídla se utrhlo ucho mísy a vařící polévka ho celého polila.
„Personál nosil mísu s horkou polévkou mezi dětmi, přímo nad jejich hlavami,“ popsal svědek, který se v obavách o své vlastní dítě obrátil na naši redakci. „Ucho se utrhlo. Doslova. Polévka se vylila na tříletého kloučka. Má velké popáleniny, nejspíš i trvalé zohyzdění,“ dodal s tím, že to považuje za tragickou nezodpovědnost.
Školka okamžitě zavolala záchranku, která chlapečka odvezla do nemocnice. „S ohledem na věk dítěte nebudeme poskytovat bližší informace,“ dodal mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev. Ani ředitelka školky Eva Tuhá nebyla sdílnější. „Nebudu se k tomu vyjadřovat,“ uvedla stručně s tím, že už přijala opatření, aby se podobná věc neopakovala.
„Co konkrétně, říkat nebudu. Na shledanou,“ ukončila hovor. Stejně zdrženlivý byl také jablonecký magistrát, který školku zřizuje. „O události víme, ale na základě domluvy s vedením školky a na přání rodičů se nebudeme vyjadřovat. Opatření jsou v gesci ředitelky,“ sdělila mluvčí úřadu Jana Fričová.
Policie o ničem neví!
Zvláštní je, že k opařenému dítěti nikdo nezavolal policii. Ani personál, ani záchranáři. „V tuto chvíli nemáme žádné oznámení ohledně takového případu,“ uvedla mluvčí Dagmar Sochorová. Přitom školní řád jasně stanoví: Odpovědnost za bezpečnost a zdraví dětí v mateřské škole je na pedagogických pracovnících. Pokud věc někdo dodatečně neohlásí, policie ji nebude vyšetřovat a viník zůstane bez trestu.
Co dělat při opaření
- Zastavte působení tepla: sundejte horký nebo prosáklý oděv
- Chlaďte: postižené místo ihned omývejte tekoucí vodou o teplotě kolem 8 °C, klidně několik minut.
- Odstraňte kovové doplňky: prstýnky, řetízky či hodinky mohou zhoršit otok.
- Zakryjte čistým obkladem (např. vlhký kapesník) a volejte záchrannou službu – 155. - Nikdy nedávejte masti ani led! Mohou popáleniny ještě zhoršit.
Nosit horkou polévku nad dětmi..mají vůbec rozum? I dávat těmto 3letým dětem horkou polévku? Snad by měla být jen teplá