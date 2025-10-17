Smrtelná střelba ve Smržovce: Senior zastřelil příbuzné zesnulé partnerky?!
Ve čtyřtisícové Smržovce na Jablonecku se ve čtvrtek odpoledne střílelo. Dva lidé zemřeli, další muž utrpěl těžké zranění. Podle vyjádření policie jde o podezřelého, který měl zřejmě střelbu na svědomí. K případu se pro CNN Prima News vyjádřili někteří z místních. Šlo o rodinnou tragédii?
Střílelo se poblíž školního areálu, se základní školou ale střelba nijak nesouvisela a byla mimo její areál. Oznámení o střelbě ve Vrchlického ulici přijala policie krátce před 14:00.
Záchranná služba měla na místě čtyři posádky včetně letecké. Dva lidé utrpěli smrtelná zranění. „Třetího jsme s těžkým poraněním letecky transportovali na traumacentrum do Liberce,“ řekl krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Podezřelým ze střelby má být právě zmíněný těžce zraněný pacient.
Podle místních měl zabíjet asi 80letý senior. Pro CNN Prima News promluvil i jeden z nich. „Nikdy u nich žádné spory nebyly. Nikdy odtamtud nebylo nic slyšet,“ řekl. Podle něj za seniorem přijeli příbuzní zemřelé partnerky střelce. Na místo si přijeli pro její věci. „(...) Vždy se bavil s lidmi ze sousedství, když šli okolo. Žádný problém jsem s ním nezaznamenal,“ prozradil pro zmíněnou televizi další ze sousedů.
Podle statistik policie letos do konce srpna v Libereckém kraji vyšetřovala čtyři případy vraždy, některé byly ve stádiu pokusu, jedna loupežná. Dokonaná byla zatím zřejmě jen jedna, v únoru obvinila policie z vraždy šestačtyřicetiletou ženu, která zabila šesti ranami nožem v Tanvaldu na Jablonecku svého partnera. U soudu pak dostala 9,5 roku vězení.
