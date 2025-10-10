Pašeráka aut nezastavili Němci ani Češi: Schovával se v lese a v kradené dodávce odjel do Polska

Dramatická honička se zlodějem aut.
Dramatická honička se zlodějem aut.
Dramatická honička se zlodějem aut.
Dramatická honička se zlodějem aut.
Dramatická honička se zlodějem aut.
Autor: chal - 
10. října 2025
12:10

Polští zloději aut v Německu ukradli dva luxusní vozy, se kterými chtěli přes Česko přejet do Polska. Jednoho z nich postupně naháněli policisté ze všech tří států. Pašerák v Česku havaroval, skrýval se v lese a do Polska se nakonec dostal v dodávce, kterou ukradl dělníkům.

Mezinárodní honičku za sebou mají zloději z Polska, kteří v noci z pondělí na úterý v Němecu ukradli dva drahé osobáky s cílem převézt je přes Českou republiku do své rodné země. Jejich plán chtěli překazit už němečtí policisté, kteří měli informace o jejich přibližné lokaci díky sledovacím zařízením ve vozech, ale zlodějům se i tak povedlo přejet hranice, a tak šli do akce čeští kolegové. A byli o poznání úspěšnější.

 Jeden vůz se rychle podařilo zastavit u Liberce. Zato druhý pašerák byl o něco větší oříšek. Řidič dojel k Plavům na Jablonecku, kde zajel do slepé uličky a dál pokračoval pěšky. Před policisty se pak schovával v lese. Po několika hodinách si ale obstaral další vůz. Narazil totiž na dodávku dělníků, kteří pracovali u penzionu a nechali klíček v zapalování.

„Vykládali jsme zrovna nějaký materiál, auto nebylo zamčené, klíčky byly v zámku, jen jsme zahlédli, jak skáče dovnitř a odjíždí,“ popsal pro CNN Prima NEWS vlastník ukradené dodávky. Zloděj v ní znovu přejel hranice a v dodávce prchal před českými i polskými policisty dál.

Video  Dramatická honička se zlodějem aut  - Facebook
Video se připravuje ...

Nezastavil ho ani zátaras a policista se zbraní, kterou se dodávce pokusil prostřelit pneumatiky. Spanilá jízda tak skončila až když pašerák u obce Wojcieszyce sjel do pole a zřejmě už neměl dost sil, aby policistům znovu utekl po svých. V Polsku mu hrozí až deset let vězení.

Dramatická honička se zlodějem aut.
Dramatická honička se zlodějem aut.
Dramatická honička se zlodějem aut.
Dramatická honička se zlodějem aut.
Dramatická honička se zlodějem aut.

Témata:
ČeskoNěmeckoPolskoLibereclesokres Jablonec nad NisouCNN Prima NewsdělníkNěmci
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud