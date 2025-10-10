Pašeráka aut nezastavili Němci ani Češi: Schovával se v lese a v kradené dodávce odjel do Polska
Polští zloději aut v Německu ukradli dva luxusní vozy, se kterými chtěli přes Česko přejet do Polska. Jednoho z nich postupně naháněli policisté ze všech tří států. Pašerák v Česku havaroval, skrýval se v lese a do Polska se nakonec dostal v dodávce, kterou ukradl dělníkům.
Mezinárodní honičku za sebou mají zloději z Polska, kteří v noci z pondělí na úterý v Němecu ukradli dva drahé osobáky s cílem převézt je přes Českou republiku do své rodné země. Jejich plán chtěli překazit už němečtí policisté, kteří měli informace o jejich přibližné lokaci díky sledovacím zařízením ve vozech, ale zlodějům se i tak povedlo přejet hranice, a tak šli do akce čeští kolegové. A byli o poznání úspěšnější.
Jeden vůz se rychle podařilo zastavit u Liberce. Zato druhý pašerák byl o něco větší oříšek. Řidič dojel k Plavům na Jablonecku, kde zajel do slepé uličky a dál pokračoval pěšky. Před policisty se pak schovával v lese. Po několika hodinách si ale obstaral další vůz. Narazil totiž na dodávku dělníků, kteří pracovali u penzionu a nechali klíček v zapalování.
„Vykládali jsme zrovna nějaký materiál, auto nebylo zamčené, klíčky byly v zámku, jen jsme zahlédli, jak skáče dovnitř a odjíždí,“ popsal pro CNN Prima NEWS vlastník ukradené dodávky. Zloděj v ní znovu přejel hranice a v dodávce prchal před českými i polskými policisty dál.
Nezastavil ho ani zátaras a policista se zbraní, kterou se dodávce pokusil prostřelit pneumatiky. Spanilá jízda tak skončila až když pašerák u obce Wojcieszyce sjel do pole a zřejmě už neměl dost sil, aby policistům znovu utekl po svých. V Polsku mu hrozí až deset let vězení.
