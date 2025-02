Neviděli jste Milana (43) z Jablonecka? Pátrá po něm policie, může být v ohrožení života

Policie na Jablonecku od soboty pátrá po třiačtyřicetiletém Milanu Štanclovi, může být v ohrožení života. Ze svého bydliště ve Velkých Hamrech odešel po půlnoci z pátku na sobotu pravděpodobně jen v košili, trenýrkách a botách a vzal si s sebou baterku. Pátrací akce, do níž se jen o víkendu zapojilo okolo 50 lidí, nebyla dosud úspěšná. Na webu policie o tom informovala její regionální mluvčí Dagmar Sochorová.

„Policisté při pátrání po pohřešovaném využili služební psy – specialisty na plošné vyhledávání, drony a také posádku s vrtulníkem z Letecké služby Praha. Hasičům také pomáhali při pátrání psovodi z dobrovolné jednotky v Hejnicích. Bohužel i přes veškerou snahu všech zúčastněných se dosud nepodařilo pohřešovaného muže vypátrat,“ uvedla Sochorová.

Pohřešovaný muž má rád lesy a odlehlá místa. „Měl údajně blízký vztah k Muchovu, Čertovým Skalám i rozhledně Terezince. Nemůžeme však vyloučit ani to, že z domu odešel do jiných lesů a odlehlých míst v okolí Velkých Hamrů. Dále jsme zjistili, že by mohl i kulhat, jelikož měl po pádu na led zraněnou a neléčenou nohu,“ dodala mluvčí policie.

Informace k hledanému muži lze telefonicky sdělit policistům na bezplatné lince 158 nebo osobně na kterékoliv jejich služebně. Milan Štancl je vysoký 181 centimetrů, hubený, má tmavě hnědé vlasy a modré oči.