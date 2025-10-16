Zmizelého Čecha našli v Tatrách: Pátrání po Jardovi mělo smutný konec, domů se nevrátí
Strach měli o českého turistu Jaromíra jeho přátelé. Vyrazil do Tater a šel ve špatném počasí sám z Popradského plesa na Rysy. Pak se odmlčel, kamarádi o něm od úterka nevěděli. Ve čtvrtek přišla smutná zpráva. Muže našli horští záchranáři mrtvého.
Podle příspěvků se Jarda rodině ani blízkým dva dny neozval. To se prý ještě nikdy nestalo. „Telefon má vypnutý a je to 24 hodin (v úterý), co byl aktivní na sociálních sítích,“ napsal Richard. Dodal, že turista měl jít sám na Rysy.
Pátrání po Jardovi sdíleli jeho přátelé na sociálních sítích. Informovali horskou službu, která po ztraceném začala pátrat. V oblasti, kam se vydal, panovalo špatné počasí, drony ani vrtulník tak nemohly vzlétnout. Ve čtvrtek odpoledne přišla ta nejhorší možná zpráva.
„Při prohledávání dané oblasti našli záchranáři Horské záchranné služby tělo hledané osoby pod stěnou nad Žabími plesy,“ uvedli horští záchranáři. Myslí, že turista uklouzl na zledovatělém povrchu a spadl z výšky zhruba 300 metrů. Pád neměl šanci přežít.
Jeden z kamarádů, kteří ztraceného prostřednictvím sociálních sítí hledali, smutnou zprávu potvrdil. „Je mi to líto, ale mám špatnou zprávu. Jarka právě našli záchranné složky bez známek života. Ještě jednou všem, kteří sdíleli, radili, moc děkuji,“ napsal Richard.
Smrt Jardy lidmi velmi otřásla, doufali, že se muž v pořádku najde. Hory mu ale přichystaly jiný osud. „Horská záchranná služba chce touto cestou vyjádřit rodině a pozůstalým upřímnou soustrast,“ kondolovali slovenští horští záchranáři.
