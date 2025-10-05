Českou turistku (28) v Tatrách skolily křeče: Při pádu si rozbila hlavu
Ve Vysokých Tatrách v sobotu 4. října ráno proběhla záchranná akce, když se mladá česká turistka během výšlapu na Hřebínek zhroutila po silných svalových křečích. Skončila s poraněním hlavy v nemocnici.
V sobotu 4. října ráno se česká turistka (28) dostala do vážných potíží na zelené turistické trase vedoucí ze Starého Smokovce směrem na Hřebínek. Při výstupu ji náhle postihly intenzivní celotělové křeče, které ji srazily k zemi. Při pádu utrpěla krvácivé poranění hlavy a zůstala ležet bezmocně na stezce.
Na místo okamžitě vyrazili členové Horské záchranné služby z oblastního střediska Vysoké Tatry. „Po příjezdu na místo pacientku vyšetřili, ošetřili a následně terénním vozidlem HZS transportovali do Starého Smokovce, kde byla předána přivolané posádce RZP,“ uvedli záchranáři na svém webu.
Podle informací HZS byla žena po pádu při vědomí, ale vyčerpaná a v šoku. Stav zraněné Češky nebyl podle zdravotníků život ohrožující, ale vyžadoval další lékařské ošetření.
