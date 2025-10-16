Zdrcený kolega o smrti politika Pavlíka (†38) na D1: Poslední slova před smrtí!
Ve středu brzy ráno došlo na dálnici D1 ve směru do Bratislavy k smrtelné nehodě. Člen mimoparlamentní strany Demokrati Michal Pavlík (†38) se v dodávce srazil s náklaďákem. Živého ho jako poslední viděl jeho stranický kolega Richard Jánoš. Na sociálních sítích sdílel Pavlíkova poslední slova.
K dopravní nehodě došlo krátce před pátou hodinou ranní. „Podle dosud získaných informací došlo ke střetu nákladního motorového vozidla s dodávkou. Obě vozidla skončila mimo silnici a řidič dodávky utrpěl zranění,“ napsala na sociálních sítích slovenská policie. Dodávku přitom řídil politik Michal Pavlík. Na místě zemřel.
Poslední slova
Jeho stranický kolega Richard Jánoš byl zřejmě poslední člověk, který politika a kamaráda viděl živého. „Krátce po půlnoci jsme se s Michalem rozloučili. (...) Dvě hodiny jsme o něm mluvili, o jeho rodině, dětech, ale hlavně o tom, jak dokončit petici. Jeho poslední slova byla, že ještě chce uklidit byt, udělat dětem snídani a bez odpočinku dojet na centrálu,“ uvedl v příspěvku na sociálních sítích zmíněný kolega. Podle Richarda byl Michal Pavlík bojovník, dobrý chlap a hlavně kamarád.
Sám Pavlík na sociálních sítích ještě v pondělí vyjádřil brzké uzdravení cestujícím, které zranila srážka dvou rychlíků v Rožňavě. „Je až neuvěřitelné, že člověk napíše takový příspěvek a den na to přijde o svůj život při podobně tragické události,“ napsal pod příspěvkem jeden z komentujících.
Jak uvedl deník Plus JEDEN DEŇ, politik musel vozidlo krátce před nehodou zastavit. Důvodem měla být technická závada. Kamion do dodávky následně narazil v plné rychlosti.
„Drahý Michal, táta, partner a náš kolega a kamarád. Nemůžeme uvěřit, že jsi nás dnes nad ránem navždy opustil. Prosíme všechny, kteří jste Michala znali, abyste mu věnovali laskavou vzpomínku. Vyslovujeme upřímnou soustrast rodině a blízkým,“ napsala mimoparlamentní strana Demokrati v prohlášení. Michal po sobě zanechal manželku a dvě děti.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.