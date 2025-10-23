Přímý přenos: Slavní se loučí s Drábovou (†64) ve Foru Karlín. Dano, děkujeme! A popletená hymna

23. října 2025
23. října 2025
Dlouholetou předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Danu Drábovou si dnes večer v pražském Foru Karlín připomínají její přátelé a příznivci. Na akci, kterou pořádají organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club, zazněly vzpomínky na uznávanou odbornici na jadernou energetiku a výraznou osobnost veřejného života. Českou hymnu na úvod  zazpívala mezzosopranistka Dagmar Pecková, večerem provázejí moderátorka Světlana Witowská a publicista Jindřich šídlo. 

Do Fóra Karlín dorazili mezi prvními třeba senátoři Jiří Drahoš (za STAN) a Václav Láska (nestr.) nebo bývalý koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn. Vzpomínkový večer zahájila operní pěvkyně Dagmar Pecková, která žije dlouhodobě v zahranič a která zazpívala národní hymnu. Bohužel nejspíš vlivem nervozity spletla její text. V úvodní části hymny zaměnila slova „voda“ a „bory“. 

Prezident a „teta z Pyšel“

První vzpomínku na jadernou lady pronesl prezident Petr Pavel. „Když jsme se s ní potkávali se ženou například v Pyšelích při posvícení, tak to byla velice milá a laskavá teta, která se se všemi zdravila, všichni ji rádi viděli. Když jsem s ní byl na konferenci o míru na Ukrajině, ve Švýcarsku a seděli jsme spolu v panelu k jaderné bezpečnosti, tak jsem byl hrdý na to, s jakým respektem se k ní chovali kolegové, odborníci z Japonska, Francie a mnoha jiných dalších zemí,“ vzpomínal prezident. 

 „Je škoda, že paní Drábová odešla, měl jsem moc rád její Tweety. Ještě před pěti měsíci jsme si povídali a byla v pohodě,“ řekl při příchodu Blesku bývalý hokejový brankář Dominik Hašek. 

Na vzpomínkovou akci dorazil i Miloš Vystrčil (ODS), šéf Senátu: „Danu jsem v létě pozval na přednášku do Telče, už na tom nebyla dobře, ale byla statečná. Hodně mi to otevřelo oči,“ svěřil se Blesku se vzpomínkou. 

Zpěvačka Aneta Langerová zazpívala společně s Dětským sborem Českého rozhlasu píseň Modlitba pro Martu. Vystoupil také František Černý z kapely Čechomor společně se synem, nebo Otakar Brousek mladší. 

Drábová, která zemřela po vážné nemoci 6. října ve věku 64 let, si veřejný pohřeb si nepřála, vzpomínkovou akci organizace pořádaly po dohodě s její rodinou. Příznivce organizátoři požádali, aby nenosili květiny či jiné dary, ale místo toho podpořili některou z organizací, které se věnují pomoci samoživitelkám či Ukrajině. Vstup na akci byl zdarma, účastníci se museli předem registrovat.

Drábová se angažovala v komunální politice nebo v podpoře Ukrajiny po napadení Ruskem v únoru 2022. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Žádný jiný státní úředník tak dlouho v tak vysoké funkci v polistopadové historii nevydržel. Předloni v listopadu ji vláda jmenovala do funkce na dalších pět let. Nyní hledá jejího nástupce, vyhlásila výběrové řízení.

