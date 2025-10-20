Děsivý pád ze skály u Vltavy: Zraněného museli převážet člunem!
Dramatický zásah se odehrál v neděli 19. října odpoledne u Svatého Jana na Příbramsku. Člověk tam spadl ze skály přímo u břehu Vltavy. Na místo vyrazili hasiči, záchranáři i vrtulník policie. Zraněného museli po ošetření převézt člunem přes řeku a poté transportovat do nemocnice.
Zásah byl mimořádně náročný kvůli terénu. Skála, z níž osoba spadla, se nacházela přímo u Vltavy, což komplikovalo přístup záchranářů. Operační středisko proto povolalo hasiče z několika stanic, Sedlčany, Příbram a Benešov. Na místo vyjeli i specialisté z lezeckých skupin a vodní záchranáři se čluny.
„První na místě byli profesionální hasiči ze Sedlčan. Pomocí člunu se společně se záchrannou službou dostali k osobě na druhé straně řeky,“ popsal záchranu Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje na svém facebookovém profilu.
Do akce byl povolán také vrtulník Letecké služby Policie České republiky s pražskými leteckými záchranáři na palubě, nakonec však jejich pomoc potřeba nebyla. Stejně tak mohly být odvolány i lezecké skupiny.
Po ošetření na místě převezli hasiči zraněného člunem na druhý břeh, kde ho společně s policií transportovali do připravené sanitky. Záchranná služba pacienta následně odvezla do nemocnice. O přesném rozsahu zranění zatím záchranáři neinformovali.
