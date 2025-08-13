Táta (†29) skočil v Žatci do řeky a zmizel: Tělo našli po 3 dnech dobrovolníci
Tři dny trvalo pátrání po mladém otci čtyř dětí. V pátek 8. srpna skočil v Žatci do Ohře a na břeh už nedoplaval. Do akce se zapojili hasiči, policie i potápěči, tělo nakonec našli dobrovolníci z místní romské komunity.
Podle svědků skočil muž do řeky v Hálkově ulici. Nejprve plaval zpět ke břehu, ale náhle zmizel pod hladinou a už se nevynořil. Na místo vyrazily záchranné složky s čluny, potápěči a specializovanou technikou, pátralo se také u jezu a z vrtulníku.
„Byly nasazeny čtyři čluny, ze kterých hasiči prohledávali místo, kde měla osoba skočit do vody, a poté také okolí jezu,“ popsal Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje na facebooku.
Pátrání pokračovalo i v sobotu, kdy se do akce připojila Vodní záchranná služba z Plzně. Hasiči opět nasadili čtyři čluny, potápěče a policie využila i sonarovou techniku a psovoda. Krátce před 13. hodinou druhého dne však policejní velitel zásahu rozhodl o ukončení pátrací akce s tím, že další kroky už budou v kompetenci policie.
V pondělí 11. srpna odpoledne našli tělo pohřešovaného dobrovolníci z romské komunity. Podle serveru Romea vedl skupinu muž, který znal rodinu pohřešovaného, a zajistil si člun. Spolu s dalším mladíkem pak prohledávali místo, kde byl muž naposledy viděn. Zhruba deset metrů od tohoto bodu, čtyři metry od břehu, objevili tělo pod hladinou. Přítomní policisté pak přivolali potápěče, jenž tělo z vody vytáhl.
Muž byl otcem čtyř dětí, z nichž nejmladšímu jsou teprve dva měsíce. Členové komunity uvedli, že se chtěli zapojením do hledání ujistit, že rodina nezůstane bez odpovědí. U řeky mezitím vzniklo pietní místo, kam rodina a přátelé nosí svíčky.