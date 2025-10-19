Stanislav zmizel v gruzínských horách: Pátrání odpověď zatím nedalo, máma neztrácí naději

19. října 2025
Český cestovatel Stanislav Kocsis (25) zmizel před rokem v gruzínských horách. Od té doby se zoufalá rodina snaží sehnat informace, co se s mladíkem mohlo stát. Stáňova matka věří, že se syn najde. Gruzínská média spekulují o možném únosu.

Stáňa loni v září cestoval po Gruzii, chtěl tuto zemi lépe poznat. V odlehlé horské oblasti regionu Samegrelo, poblíž hranice s Abcházií, se ale rodině odmlčel. Pátrací akce žádnou odpověď na to, co se mladému cestovateli mohlo přihodit, nedaly.

Tamní úřady po Stáňovi stále pátrají. „Konzulát i tamní policie. Jenomže projdou, prošli, neviděli, neví. Pokud se neozvu já, neozve se mi vůbec nikdo,“ popsala cestovatelova máma Hana pro CNN Prima NEWS.

Gruzínská média spekulují, že se Čech mohl stát obětí únosu. Máma se nevzdává, sama organizuje pátrání. Spolupracuje se soukromým detektivem, Stáňu hledá i jeden jeho kamarád, který se do míst posledního pohybu mladého cestovatele vypravil.

„Poprosila jsem ho, jestli by mi mohl pomoci. Zajistil průvodce, tím, že jsem založila sbírku, jsme ho zaplatili, a vlastně i nyní podruhé, protože šel další trasu. Obchází to, čekám na nějaké zprávy,“ nevzdává se naděje matka.

Nejistota rodinu ničí. Stáňa by prý neriskoval a nejednalo se také zdaleka o jeho první cestu. „Jsem kousek od toho, abych se zbláznila a vydala se opravdu po své trase,“ svěřila se Hana.

„Naše ambasáda v gruzínském Tbilisi se případu intenzivně věnuje, 18. září zaslala na ministerstvo zahraničních věcí diplomatickou nótu, ve které žádá o informace o aktuálním stavu pátrání,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Stanislav vedený jako pohřešovaný v databázi Interpolu.

stellastella ( 19. října 2025 15:05 )

Chudak mama a rodina.
Ale pochybuju, ze by nějaké nóty pomohly k najiti cloveka

