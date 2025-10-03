Do míst, kde to dobře znal, protože dříve tam vlastnil nemovitost, se vydal v úterý takřka osmdesátiletý senior. S sebou měl košík, nožík a to bylo vše. Chyběl mu mobil. Ve smluvený čas, když nedorazil domů, mu nebylo jak zavolat a jeho známá proto raději volala na tísnňovou linku.

Ukázal oblíbená místa

Po deváté dopoledne byl v lokalitě ještě viděn chatařem. Jelikož muž u sebe neměl mobilní telefon, v nedávné minulosti měl zdravotní problémy a nevrátil se zhruba do dvou hodin, jak byl domluvený, obrátila se jeho známá na policii,“ uvedla mluvčí policie Daniela Vlčková.

Okamžitě se rozjela pátrací akce, do které se zapojil i kamarád pohřešovaného, aby policistům ukázal oblíbená houbařská místa pohřešovaného. V terénu muže hledalo na třicet mužů zákona a další složky mířily na místo.

„Naštěstí ještě před příjezdem posil byl ztracený houbař nalezen. Seděl na zemi v mělké rokli a nebyl schopen pohybu. Řekl, že mu „přestaly sloužit nohy“ a nemohl se sám pohybovat,“ uvedla Vlčková.

Policisté proto muže vynesli z rokle a předali zdravotníkům. Znova proto apelují, aby lidé, kteří vyráží do lesa na houby, měli u sebe nabitý mobil, vhodné oblečení, pití a léky.

